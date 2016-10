El poder mediático de Forocoches

Forocoches lleva trolleando desde 2003 y la gente sigue creyéndose todo. Para el que no lo sepa, se trata del mayor foro en castellano del mundo, uno de los diez más activos a nivel internacional y el principal fenómeno de Internet 'parido' en España con casi 700.000 miembros y 130 millones de páginas vistas. Al foro se entra por invitación, y estas invitaciones que se venden en varias webs de anuncios y en el propio eBay oscilan entre los cinco y los 15 euros. De momento han conseguido lo que otras grandes redes sociales han podido alcanzar, que haya gente dispuesta a pagar por estar dentro. Sus reglas son estrictas y los que lleguen de nuevas, deberán aceptarlas si no quieren ser expulsados.

Ahora parece que han dado un paso más y después del éxito reciente con las pizzas y los mariachis en la sede del PSOE en Ferraz, los 'forococheros' quieren demostrar su fuerza y formar su propio partido político. Tendrá las siglas provisionales de FCS y se presentarán a las Europeas de 2019, según un artículo publicado por El Mundo. No será ni de izquierdas, ni de derechas, sino populista.

La mitad de los pizzeros de la ciudad de Madrid en Ferraz #ComiteFederalpic.twitter.com/HEQmXAS1Bn — ForoCoches (@forocoches) 1 de octubre de 2016

Para lograr representación parlamentaria en Europa serían necesarios 250.000 sufragios, así que si un tercio de los miembros de Forocoches votan por este partido, FCS lograría un escaño en Bruselas y la democracia

Puede ser el último troleo del foro con mayor influencia de España o igual es que están hartos del bloqueo político que se vive en el país. Y es que esta comunidad, cuando se moviliza, puede conseguir lo que se proponga.

Cuna de virales

La comunidad ha creado fotomontajes y tendencias que han dado el salto a Internet para convertirse en virales, lograr temas como trending topic y hacerse eco en los telediarios o medios de comunicación. Política, deportes, tecnología, porno, rumores... todo tiene cabida en forocoches. También existen servicios de asesoría médica, jurídica o financiera. De ahí, que al hablar de tantos temas diversos, las propuestas inverosímiles se multipliquen y terminen por saltar a la web. Tan rápido te pueden encumbrar como te pueden hundir.

Por ejemplo, lograron reventar las votaciones de la web de RTVE para que el representante español en Eurovisión de 2010, fuese John Cobra, algo que incluso provocó batallas con otros foros. Este personaje se ganó el derecho a actuar en la gala final para participar en el conocido festival musical en pleno prime time con la canción 'Carol'. Uno de los momentos más surrealistas de la televisión pública española.

La última idea loca fue la de intentar que la Armada Británica le pusiera 'RSS Blas de Lezo' a su último barco. Los británicos habían pedido a los internautas que propusieran y votaran el nombre que más les gustase para la nave. Desde Forocoches propusieron que el almirante español cediese su nombre y a punto estuvieron de conseguirlo.

El navegante español pasó a la historia por su poco afecto hacia los británicos y la historia le concede la autoría de la frase "todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra". Finalmente la Armada Británica tuvo que cerrar la votación puesto que la acción de Forocoches había generado un efecto llamada y había más opciones de broma que posibles nombres serios.

Este 'lobby de presión' tiene varios troleos épicos como el que realizó a la revista FHM, votando como la periodista más sexy a Curri Valenzuela en 2009. Entre las candidatas estaban Sara Carbonero, Mamen Mendizábal, Sonia Ferrer o Cristina Saavedra, pero Forocoches decidió que no eran tan atractivas como la veterana reportera, que se impuso al resto gracias a más de 1.700.000 votos. También invadieron un concurso online de la marca de bebidas Aquarius en el que se sorteaba elegir una estatua para el museo de cera de Madrid. Sí, ganaron, aunque Aquarius se negó a hacer la escultura de su mascota oficial, Roto2.

Una de las últimas fue montar una gigantesca campaña colaborativa para intentar que Tesla Motors implante en nuestro país su primera factoría en Europa. 'Spain loves Tesla' -lema de campaña y nombre de guerra ideado para la gesta- tiene Facebook, Twitter, canal de Telegram, web propia, una petición en Change.org con más de 22.000 firmas y hasta una carta escrita en inglés para que todo aquel que apoye la iniciativa pueda mandársela por correo postal (y un módico precio de 1,30 que cuesta el envío a Estados Unidos) a Elon Musk, fundador y CEO de la compañía con sede en Silicon Valley.

Electrik, el jefe de todo

El jefe de todo esto es Alejandro Marín Nicolás, fundador y dueño del 100% de Forocoches - Electrik, su nombre nick, o Ilitri, que es como le llaman los foreros-. Este webmaster palentino de 36 años empezó a desarrollar proyectos propios en 1999, con 18 años y unos años más tarde había creado varias webs de ocio, adultos, foros, rankings temáticos, directorios de enlaces, un servicio redireccionador de urls o un multi-buscador. En 2002, con 21 años ya tenía una empresa que estaba facturando mucho dinero, aunque seguía viviendo con sus padres y su vida continuaba sin muchos gastos. En 2003 empezó con ForoCoches. «Busqué sitios donde se pudiera hablar de coches de cualquier marca con más gente y no encontraba ninguno que me gustase, así que como ya tenía experiencia en foros, lo hice yo», cuenta en una entrevista con VICE. Fue creciendo de forma constante y gracias al buen posicionamiento en Google y al nombre tan identificativo empezó a entrar cada vez más gente.

Yo volando sin conexión y se monta un trending de forocochespic.twitter.com/ZIHhjQjOuz — Electrik ForoCoches (@electrikfc) 5 de octubre de 2016

«Con el paso de los años, la edad media fue bajando y el número de usuarios se iba doblando cada poco tiempo. Por mucho que se intentase controlar cada vez era más difícil mantener un orden. Durante el verano del 2009, llegó al punto máximo trolleo y 'flood interno', hubo que cerrar el registro de nuevas cuentas, se pensó una solución y pasado el verano, se activó un sistema de acceso exclusivo para nuevos usuarios solo por invitación», explica.

Actualmente la edad media de los usuarios activos es bastante elevada comparando con otros servicios similares. Hay un 52% de usuarios con más de 30 años, un 40% entre los 23 y 29 años, y solo un 8% por debajo de los 22 años.

«Lo más significativo es el género de los usuarios. Es un auténtico campo de nabos. Hay un 95% de hombres y 5% de mujeres participando activamente. Cada vez que entra una chica nueva, medio en broma medio en serio, muchos usuarios le piden que enseñe las tetas, así que supongo que la mayoría huyen despavoridas. Hay pocas que lleguen a adaptarse y entender el humor del foro y como funciona. Las foreras que lo consiguen tienen mucho mérito. Por edad, intereses, nivel de estudios, profesión, hay gente de todo tipo y opinión, no se puede generalizar o buscar un perfil común», cuenta en VICE.

Ha tenido varias propuestas de venta pero siempre ha dicho que no. «En 2009 me ofrecieron quedarme con un 49% de la empresa y pagarme sobre un millón y medio. Solo me desprendería de Forocoches por una oferta que me retirara para siempre. Facturo en torno a los 600.000 euros de publicidad al año, pero sigo viendo que crece cada día», detalla en una entrevista en la web de Papel.