Ximo Puig: «Yo también prefiero un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy en mayoría»

El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha afirmado este martes que, en la línea mostrada por el presidente de la comisión gestora del PSOE, Javier Fernández, él también preferiría, dado el caso, "un gobierno de Rajoy en minoría que un gobierno de Rajoy en mayoría".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras mantener un desayuno de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), al ser preguntado sobre las declaraciones de Fernández. Al respecto, ha dicho que el presidente de la gestora "está intentando visualizar la realidad del debate" en el que, ha remarcado Puig, todo el mundo conoce ya su posición y es que "el PP no ha hecho nada para merecer el apoyo del PSOE, nada".

"Va a haber un debate que el PSOE va a tener, como el resto de partidos políticos, y también otros partidos podrían ver si van a ayudar a que haya o no haya terceras elecciones", ha dicho el dirigente, que ha remarcado que "el conjunto de los partidos están concernidos" en este sentido.

El 'president' ha preferido no profundizar más en este tema porque, tal y como ha indicado, "quien tiene que liderar el debate es la gestora". "Nosotros los valencianos lo que tenemos que hacer bien es nuestro trabajo y lo estamos intentando hacer, sabemos que no va a ser una solución de hoy para mañana, pero queremos ir sembrando la solución para que cuando se den las condiciones se dé", ha agregado.

En este sentido, ha recordado que este miércoles se celebra en Madrid el acto para "visibilizar el problema valenciano" en la capital de España y reclamar un cambio en el modelo de financiación y una mayor inversión del Estado en la Comunitat, desde "la total sinceridad, claridad" y pidiendo "la igualdad de oportunidades".

"La situación no puede continuar así", ha remarcado Puig, que ha subrayado que se trata de un acto "no partidista", sino que pretende visibilizar que la Comunitat no puede "aportar solidaridad" porque lo que debe es "recibirla".

Boluda: «Ya son mayorcitos»

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, ha indicado al ser preguntado sobre si han trasladado al presidente su posición respecto a la posibilidad de nuevas elecciones, ha indicado que "ya son mayorcitos, ya saben lo que tendrán que hacer".

Ha apuntado que lo ocurrido en el PSOE "no es bueno" para España y "ya tienen bastante con lo que tienen y lo resolverán", al tiempo que ha incidido que los empresarios no son "nadie para darles consejos ni decirles lo que tienen que hacer".