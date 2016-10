Sánchez, relegado a la quinta fila del Congreso

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez se sentará a partir de hoy en un escaño en la quinta fila del hemiciclo del Congreso -la cuarta de su grupo-, mientras que el actual portavoz socialista, Antonio Hernando, se sentará en el escaño que hasta ahora ocupaba el líder del PSOE dimitido el pasado sábado.

El grupo socialista ha comunicado hoy a la Mesa del Congreso los cambios en el reparto de escaños entre sus 84 diputados a raíz de la crisis abierta en el partido y que acabó este fin de semana con la marcha de Sánchez y la creación de una gestora. Según el escrito presentado en la Mesa, Sánchez ocupará precisamente el escaño que ostentaba hasta ahora su rival en las primarias del PSOE, Eduardo Madina, que se situará ahora un escalón más abajo.

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha asegurado que no le compete decidir en qué sitio se tiene que sentar Sánchez, pero ha defendido que sea "un lugar digno". "Desde luego, no voy a ser yo el que le ubique en un lugar que no le corresponda a un ex secretario general del PSOE", ha afirmado Fernández a los medios antes de intervenir a puerta cerrada en la reunión del grupo parlamentario, de la que se ha ausentado Sánchez.

Los miembros de la gestora avanzan posiciones

Junto a Hernando, en la fila de honor el PSOE, no habrá más cambios significativos, ya que al lado del portavoz se sentará el secretario general del grupo y socialista andaluz, Miguel Ángel Heredia, y a continuación las secretarias generales adjuntas Isabel Rodríguez y Meritxell Batet.

No obstante, sí se observa una mejora de posiciones entre los miembros de la actual gestora en detrimento de los diputados más afines a Sánchez. Es el caso de Antonio Pradas, destacado socialista andaluz y que fue el encargado de presentar las cartas de dimisión de 17 de los miembros de la Ejecutiva del PSOE, quien mejora su posición en el hemiciclo y se sitúa en la segunda fila del partido.

También, la diputada por Córdoba María Jesús Serrano, miembro de la gestora que dirige el PSOE, pasa de la última fila del grupo -el gallinero- a la segunda, al igual que el extremeño José Ignacio Sánchez Amor que ocupará un puesto más destacado. Lo mismo le sucede a otro compañero en la gestora, Ricardo Cortés, diputado por Cantabria quien, de la última fila, pasa a segunda del grupo.

Por contra, los más leales a Pedro Sánchez son relegados como su líder a posiciones más discretas en la bancada socialista. Destaca su secretario de Organización, César Luena, que pasa de la segunda fila del PSOE, justo detrás de Sánchez, a la quinta. También Pilar Lucio, Adriana Lastra, María González Veracruz o Susana Sumelzo son trasladadas a los escaños más alejados de la tribuna. La antigua militar Zaida Cantera, apuesta de Sánchez en las listas por Madrid, también ocupará a partir de hoy un escaño en el "gallinero" del PSOE. Por su parte, la 'número dos' por Madrid, Margarita Robles, se mantiene en la segunda fila de su grupo y mejora algo su escaño, ya que se sitúa justo detrás de los cargos orgánicos del grupo parlamentario.