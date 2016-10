Fernández no descarta que los militantes decidan si el PSOE se abstiene o no

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha asegurado este martes que no hay que descartar que los militantes, que "son los que mandan en el partido", decidan en una consulta si los socialistas deben abstenerse o no para facilitar la reelección de Mariano Rajoy.

Fernández ha explicado que será el próximo Comité Federal el que tome una decisión de forma soberana u opte por una consulta en caso de que sea la posición que respalde la mayoría de los dirigentes.

"Estamos dando por supuesto que lo que se va a hacer es una abstención, y yo no lo doy. Hay un comité que es soberano y es el que va a decidir o las bases", ha dicho Fernández en declaraciones a la Cadena SER.

El presidente asturiano ha admitido que las dos alternativas que tiene el PSOE son facilitar al PP que gobierne, al haber sido la lista más votada, o que haya terceras elecciones. "Y el PSOE tiene que plantearse cuál de esas soluciones, que son malas las dos, es menos mala para España y para el PSOE", ha añadido.

El presidente asturiano ha señalado que aún no hay fecha de la reunión del Comité Federal, pero que se convocará "independientemente de que Rajoy dé una señal o no" de acercamiento a los socialistas.

Dispuestos a una «abstención técnica»

Por su parte, el eurodiputado del PSOE y exministro José Blanco ha afirmado hoy que los socialistas estarían dispuestos a dar una "abstención técnica" a Mariano Rajoy, pero ha advertido de que será difícil si el PP "no mueve ficha" y hace una propuesta para intentar llegar a un acuerdo.

Blanco, en declaraciones en la COPE, ha asegurado que "si nada cambia antes" de que el PSOE celebre un nuevo Comité Federal, "no se dan las circunstancias para que nada cambie" en la posición de los socialistas y no será posible optar por dar una abstención al PP a cambio de un "cheque en blanco".

El exvicesecretario general del PSOE ha reconocido que su partido "tendrá que decidir si va a unas terceras elecciones o si hace una abstención técnica que en ningún caso tendría que suponer un compromiso con las políticas de Rajoy".

No obstante, ha apuntado que la necesidad de buscar una fórmula de desbloqueo político tiene que corresponde "a todo el mundo que no quiere que haya terceras elecciones". "No puede ser que el tacticismo esté dominando la vida política", se ha quejado Blanco.

Reunión del Grupo Parlamentario Socialista

Fernández acudirá este martes a la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso para exponer a los diputados y senadores cuáles son sus planes al frente del partido tras la dimisión del hasta ahora secretario general, Pedro Sánchez.

La previsión de Fernández, según ha comentado en la rueda de prensa posterior a la primera reunión ordinaria que ha mantenido la gestora, es hacer algunos cambios "en su momento" en los grupos del Congreso y del Senado, si bien ha asegurado que no serán "drásticos". "Puede haber algún cambio, pero no una revolución", ha apuntado.

En todo caso, ha querido dejar claro que la gestora no ha tomado aún ninguna decisión sobre las direcciones de los grupos y sobre sus respectivos portavoces en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, quienes ya han puesto su cargo a disposición del partido.

Sin libertad de voto

Con todo, la idea del presidente asturiano es dar cuenta a sus compañeros de los primeros pasos que la gestora tiene previsto dar antes de convocar oficialmente un nuevo Comité Federal donde abordar cuál será la postura del PSOE ante una hipotética investidura del 'popular' Mariano Rajoy.

Aunque no ha querido adelantar cuál debería ser el papel de los socialistas, llegado el caso, sí ha comentado, a título personal, que unas terceras elecciones sería el peor de los escenarios posibles, máxime después de la debacle que las encuestas publicadas este lunes pronostican al PSOE.

Lo que sí que ha querido dejar claro, y previsiblemente así se lo trasladará a los diputados y senadores, es que no se contempla dar libertad de voto en el Grupo Socialista -"No me lo he planteado ni me lo planteo", ha dicho- y que lo que hace falta ahora en el partido es apaciguar los ánimos.

Tesión en la última reunión

A la reunión de este martes están citados todos los parlamentarios, pero está por ver si el exsecretario general, Pedro Sánchez, que este mismo lunes ha informado de que no renuncia a su escaño en el Congreso, acudirá a la misma ya como diputado de base por Madrid.

La última vez que los parlamentarios del Grupo Socialista se reunieron fue el pasado martes, un día después de que Sánchez presentara su hoja de ruta para la celebración de un congreso en diciembre, con primarias el 23 de octubre.

En ese encuentro, uno de los más tensos de los últimos años, fueron mayoría las voces que se posicionaron en contra de la propuesta del entonces líder socialista. Veinticuatro horas después, 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE presentaban su renuncia para forzar la caída del líder.