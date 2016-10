José Muñoz Lladró no descarta consultar a la militancia si deben abstenerse para que gobierne Rajoy

José Muñoz Lladró, portavoz adjunto del PSPV en Les Corts Valencianes y miembro de la gestora del PSOE, no descarta que la decisión final sobre si los socialistas deben abstenerse para que gobierne Mariano Rajoy la tome la militancia en una consulta. "Es una posibilidad que está encima de la mesa yo no la descartaría", ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que ha dejado claro que él no se sentiría "incómodo" en esa hipótesis.

Muñoz Lladró, que además es secretario general de las Juventudes Socialistas valencianas, ha explicado que en cualquier caso esa decisión debe adoptarla el Comité Federal del partido, no la gestora, que es "un órgano transitorio". A la espera de la reunión que la gestora celebrará este mediodía, ha dicho no saber aún cuándo volverá a reunirse el Comité Federal.

En cuanto a la posibilidad de que el recién dimitido secretario general, Pedro Sánchez, vuelva a presentarse a las primarias, ha respondido que no se debe vetar a nadie, y que le parecería bien que lo hiciera "igual que cualquier militante del PSOE". Eso sí, ha añadido que él no es quién para aconsejarle que lo haga o no, sino que debe ser él mismo el que medite "si está con ganas y si es lo más adecuado".