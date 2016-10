Pedro Sánchez dimite al perder la votación en el Comité Federal del PSOE

Sanchez, un político mediocre que no supo hacer frente al populismo de Podemos y, al final, lo ha imitado dentro de su partido, llevándolo al borde de la desaparición. Cunado no se tienen ideas que unan a la gente, los mediocres usan eslóganes que dividen en mitades irreconciliables. Que se vaya, ha sido una desgracia para el Psoe y para la eemocracia española.

Si Iglesias no hubiera dicho que no en las primeras elecciones, otro gallo cantaría.

Imagino que los que opinais tenemos cierta edad que yo recuerde el psoe solo ha estado bien en la primera epoca desde entonces el psoe ha ido sorteando el poder segun los acontecimientos sin ir más lejos la primera etapa de ZP no es que el PP este bien con los peores resultados que han cosechado sino que el psoe comandado por Pedro no ha conseguido la estabilidad necesaria hasta qué Felipe ha explotado porque según el Pedro le dijo que a las malas de abstendria a partir de eso la cúpula dura ha ido por Pedro que se ha empecinado en hacer una ensalada de partidos. Otra cosa Pedro no quiso negociar con Pablo solo hay que ver con quien termina pactando. Creo que Pedro se autodenominado solito por no tener una estrategia de presidente de psoe y de España dejando a Rajoy en bandeja lo que el quería.