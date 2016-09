El PSPV, ante un Comité Federal decisivo

El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, guarda una posición equidistante entre Puig y Sánchez, según se desprende de la parte más política que se extrae de la entrevista que LAS PROVINCIAS publica el lunes al presidente de la corporación provincial con el fin de hacer balance de su gestión institucional desde que llegó al cargo hace 15 meses.

¿Qué le parece lo que está pasando?

La situación da mucha vergüenza, el espectáculo es lamentable y lo mínimo que deberíamos hacer es pedir perdon a los ciudadanos, porque, que estemos enzarzados en estas cosas con la que está cayendo es para sentir como mínimo vergüenza.

¿Sánchez debe dimitir?

Sería contradictorio decir que todo esto es vergonzoso y que yo contribuyese a favorecer un mayor ruido mediático. No estoy en ese papel. Si yo fuese él lo habría hecho tiempo atrás, y considero que Sánchez debió hacer una consulta a la militancia si quería formar un Gobierno alternativo, sin impulsar un Congreso exprés que ha generado finalmente un gran conflicto.

¿El Congreso que propone no serviría para clarificar las cosas?

Ya hizo una consulta cuando se pactó con C's, y fue una solución agil y sin buscar un Congreso, que implica un debate estatutario, programático... más profundo, y con la que está cayendo no estamos para celebrar Congresos de pimpampum sino para, más adelante, buscar una reflexión profunda y sosegada sobre la situación de la socialdemocracia con el fin de ver por qué cada vez contamos cada vez con menos apoyo por parte de la ciudadanía. Era mucho más sencillo consultar a la militancia preguntándole claramente sobre las opciones que hay, que no son muchas, tres: abstención, elecciones o pactar un Gobierno alternativo.

¿Y usted por cuál se decanta, y por quién se decanta?

No entro en la guerra de nombres, pero cuando algo no está claro hay que decantarse por las convicciones, por lo más natural. Yo no gobierno ni favorezco al PP. Prefiero un Gobierno de izquierdas.

¿Los críticos a Sánchez buscarían alianzas para intentar un Gobierno alternativo al del PP?

Pues no lo sé. Lo que sí se es lo que Puig comunicó a la militancia por carta el miércoles. No tengo ninguna sospecha, estoy convencido de que Ximo Puig no quiere que gobierne Rajoy. No me cabe duda. Ha habido un debate simplista y tacticista en el que han primado mucho las rabietas y desencuentros personales.

¿Si Puig quiere lo mismo que Sánchez, por qué ha dimitido?

Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Es difícil de explicar y de entender para mí, para la militancia o para la ciudadanía.