Morera justifica sumarse al viaje a Cuba porque le invitan empresas

El presidente de Les Corts, Enric Morera, entiende que sería una desconsideración no participar en el viaje a Cuba que organizan las Cámaras de Comercio de la Comunitat y que encabezará el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Una misión comercial rumbo al Caribe a la que el dirigiente nacionalista se siente empujado a participar al recibir una invitación por parte de las empresas integradas en una expedición a la que varios grupos parlamentarios han rechazado incorporarse por considerar totalmente innecesaria la presencia de diputados en la comitiva. Morera, sin embargo, no ve inconveniente alguno en despegar hacia Cuba un 11 de octubre para volver el 16 del mismo mes, lo que supondrá su segundo viajo oficial este mes, ya que la próxima semana estará dos días en Madrid. Las ausencias del presidente de Les Corts no supondrán un trastorno para el funcionamiento de la Cámara pues, de manera completamente inhabitual, el periodo de sesiones se ha interrumpido durante un mes. No se celebran plenos ordinarios desde la semana pasada y la ausencia de sesiones se prolongará hasta el 19 de octubre.

Tal ausencia de actividad plenaria quizá ha animado a Morera a viajar al Caribe, una misión comercial en la que el síndic de Ciudadanos, Alexis Marí, considera que él no tiene cabida, lo mismo que el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, mientras que desde el PP se reprocha que el objetivo del viaje no es tanto favorecer los intereses de las empresas valencianas en general como los de algunas potentes firmas «con nombres y apellidos». El Consell pretendía incluir a los cinco portavoces de los grupos parlamentarios en Les Corts, según fuentes conocedoras de la propuesta, que se realizó a través del PSPV a algunos de los partidos con representación en la Cámara. La propuesta no ha sido bien recibida en Les Corts, con la excepción del presidente.