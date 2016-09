Borrell, sobre la crisis del PSOE: «Si esto es un golpe, está hecho por un sargento chusquero»

El que fuera candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en 1999, Josep Borrell, ha dicho hoy que si lo que está pasando en el PSOE es "un golpe de Estado, está organizado por un sargento chusquero".

En declaraciones a la cadena Ser ha hecho un llamamiento para que los miembros de su partido "se tranquilicen y encuentren puntos de diálogo" que eviten la "implosión del PSOE".

A su juicio, Pedro Sánchez sigue siendo el secretario general del partido, pese a la dimisión de 17 miembros de su ejecutiva, porque "sólo puede ser cesado por un congreso o por una moción de censura en el comité federal". "No existe el concepto de comisión gestora en el estatuto del PSOE", ha precisado.

Borrell ha reconocido que "hay una lucha de poder" en el partido que "solo puede ser resuelta con un congreso extraordinario", que "ya no se puede parar, le guste o no a los dimisionarios" de la ejecutiva de Sánchez.

Ha añadido que para empezar a "coser" el partido, la prioridad debería ser "fijar una posición frente a la formación del Gobierno", lo que se puede decidir este mismo sábado en la reunión del comité federal.

Borrell ha retado a los críticos de Sánchez a que se pronuncien en esa misma cita: "Madina tendrá que salir de su indecisión y la señora Díaz tendrá que decir cómo vamos a la oposición. Díganme ustedes qué quieren hacer de una vez. No se escondan bajo el ala, no miren hacia otro lado, no vayan a los platós de televisión contando lo que no dicen en el comité federal".

El también ex ministro socialista ha recordado a los críticos de Sánchez que se decidió "colectivamente" el no del PSOE a la investidura a Rajoy, por lo que cuando la dirigentes andaluza "dice que no se puede gobernar con 85 diputados tenía que haber sido consecuente y decir: nos tenemos que abstener", lo que no dijo "porque es impopular".