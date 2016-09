La juez inadmite la querella interpuesta por Camps contra un agente que lo relacionó con las comisiones de Imelsa

Entoces cualquier policía, guardia civil, etc . Sin prueba alguna acusa al que sea y no pasa nada? Luego el juez por supuesto que sin pruebas no hará nada pero decir RITA, CAMPS, Fulano es un supuesto corrupto no se puede decir así a la torera! Eso crea dudas en los jueces partidos politicos y fuerzas del estado. Pfv., acusen a quien sea! pero con pruebas y no suposiciones personales por el color de su partido