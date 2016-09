Felipe González se siente «engañado» por Sánchez: «Me dijo que se abstendría en la segunda votación»

El expresidente del Gobierno Felipe González ha revelado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le dijo en julio que los socialistas se abstendrían en segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy para no impedir la formación de Gobierno. "Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado. No tenía ninguna necesidad", ha desvelado González en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena SER.

más información Sánchez no desmiente a González y emplaza el debate al congreso exprés

no tenía intención de formar un gobierno alternativo

Asegura que, en la conversación, Sánchez le comentó que en la primera votación el PSOE votaría en contra de Rajoy pero no en la segunda para evitar el bloqueo. El secretario general también le trasladó a González que no tenía intención de formar un gobierno alternativo, como pretende hacer ahora tendiendo la mano a Podemos y Ciudadanos. recuperar su carácter de alternativa del Gobierno de la derecha

Desde entonces, ha dicho, no ha vuelto a sentarse con él y solo se han intercambiado algunos mensajes. "Si ha cambiado de posición, desde luego no se lo ha explicado a nadie y tendrá sus razones. Yo no las entiendo. No solo me siento engañado, es que no entiendo las razones para producir un cambio de esa naturaleza, que crea tanta confusión en el partido y mucha más en el país", ha argumentado González.

El expresidente cree que Sánchez tendría que dimitir si el Comité Federal del partido rechaza el próximo sábado su plan de convocar un congreso en diciembre, precidido por unas primarias para elegir líder el 23 de octubre. "En la cultura del partido, si el Comité Federal fija una posición, la que sea, abstención, no abstención, voto en contra o medio pensionista, esa posición mayoritaria la asume todo el mundo y si el secretario general no la quiere asumir, obviamente tiene que dimitir", ha sostenido González, que se ha mostrado "muy preocupado" porque el partido socialista tiene que recuperar su carácter de alternativa del Gobierno de la derecha. "La estabilidad del país y del partido van muy ligadas", ha añadido. Sin embargo, afirma que no coincide con Sánchez en "satanizar al PP", porque pese a que Rajoy sea "el inmovilismo personificado", hay que dejar que arranque el Gobierno, ha sentenciado.

En otra crítica al comportamiento de Sánchez, el expresidente ha dicho que lo primero es reconocer la derrota. "Nunca hemos tenido peor resultado en el País vasco o Galicia", en referencia a las elecciones del pasado fin de semana. "Hemos sacado 85 diputados. Alguno tendrá que asumir responsabilidades por ir de derrota en derrota hasta la victoria final", ha insistido.