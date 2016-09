Puigdemont afirma que la corrupción fue más grave en Valencia que en Cataluña

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Preguntado por la relación existente entre la Comunitat y Cataluña, se abonó al planteamiento con el que Puig dio oxígeno hace una semana al independentismo. Así, Puigdemont aseguró que el entendimiento «no tiene límites» y que «no estamos condenados a entendernos, estamos felizmente destinados a entendernos en cualquier circunstancia», siga Cataluña su deriva o no. El presidente catalán incidió que, aunque desde Madrid se ponían trabas, «valencianos y catalanes nos hemos entendido», y destacó la importancia de que las dos regiones trabajen juntas para mejorar «la calidad de vida de nuestros ciudadanos».

Así, mientras en referencia a los primeros habla sin ambages de «una etapa muy oscura y vergonzante», lanza una lectura positiva de todo lo acontecido en su región. De hecho, subraya que allí ha quedado patente que «los mecanismos funcionan, a diferencia de otros lugares, y no ha habido aquí un sistema atacado en su conjunto».

El ocaso de Convergència, que incluso ha tenido que cambiar de nombre acorralada por los casos de corrupción, no es argumento suficiente para Carles Puigdemont. El presidente de la Generalitat de Cataluña afirmó ayer, en una amplia entrevista en Levante, que los episodios de corrupción vividos en «el País Valenciano» han sido más graves que los de su autonomía.

