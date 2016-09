Puig da oxígeno al proceso independentista de Puigdemont

Marededéu si maregen amb històries, total, per a deixar el tema del Corredor Mediterrani, que és el 'Leit Motiv', per als últims paràgrafs....

Sí que està xungo el PP per a que no pareu de publicar notícies amb els temes estrella per al votant del PP desanimat per aver-se adonat de que el seu partit és una banda.