Iglesias y Errejón se enzarzan en una discusión en Twitter por el futuro de Podemos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario político del partido morado, Íñigo Errejón, han dado un paso más este martes en el enfrentamiento que ambos mantienen sobre la estrategia y la organización de esta formación política.

A diferencia de otras ocasiones, Iglesias y Errejón han escenificado en varios mensajes en la red social la guerra abierta entre ellos. El primero en escribir ha sido el secretario político, que ha opinado sobre las palabras que había pronunciado Iglesias poco antes durante un acto en A Coruña. El secretario general de Podemos ha advertido en un mitin: "El día en que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa de la gente seremos uno más y no tendremos sentido como fuerza política".

Poco después, Errejón ha dicho en Twitter: "A los poderosos ya les damos miedo, ese no es el reto. Lo es seducir a la parte de nuestro pueblo que sufre pero aún no confía en nosotros". Pero Iglesias no parecía estar muy de acuerdo con esta reflexión de su 'número dos' y le ha contestado: "Sí, compañero Íñigo Errejón, pero en junio dejamos de seducir a un millón de personas. Hablando claro y siendo diferentes seducimos más".

Este cruce de mensajes pone de manifiesto que sigue habiendo dos visiones distintas en Podemos sobre cómo aumentar su apoyo electoral, representadas en la cúpula del partido por Iglesias y Errejón.

Consciente de la polémica que pueden suscitar estos mensajes, Iglesias ha añadido en la red social que "mientras otros se mandan recados subliminales", en Podemos están "orgullosos de debatir con las puertas abiertas". "Ser diferentes es eso", ha afirmado.

También Errejón se ha mostrado conciliador y en esto ha dado la razón al líder del partido morado. "Sin duda. Llegamos lejos pensando con categorías propias. Debemos seguir haciéndolo para recuperar nuestro país. Seguimos", ha escrito.