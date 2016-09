Grau dice que no sabía que había una cuenta opaca del PP de Valencia

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha afirmado este lunes ante el juez que desconocía la existencia de una supuesta cuenta opaca del PP con la que se financiaron campañas municipales, al tiempo que ha negado que contratara actos para los comicios de 2011 y 2015, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del interrogatorio.

Grau ha declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado de instruir el caso Imelsa, en calidad de investigado por la pieza en la que se investiga un presunto delito electoral del PP y blanqueo de capitales.

El exvicealcalde ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia sobre las 11:30 horas acompañado de su abogado y entre gritos de 'lladre' y 'corrupto'. A su salida de los juzgados, sin detenerse a atender a los medios de comunicación que le esperaban, se ha limitado a decir que ha estado tranquilo "toda la vida" y "lo sigo estando", ha apostillado.

Ante el juez sí ha respondido a las preguntas que se le han formulado en torno al presunto delito electoral. Ha indicado que desconocía la existencia de una supuesta cuenta opaca del PP y ha mantenido que no contrató ningún acto para las campañas municipales de 2011 y 2015.

En concreto, ha explicado que desconoce cualquier contrato con la empresa Trasgos, agencia a la que se adjudicaron actos en 2011 bajo el mandato de la exalcaldesa de la ciudad Rita Barberá, así como cualquier otra adjudicación a proveedores en 2015. Tampoco sabe quién autorizó estos eventos. En esta época, ha apostillado, se desentendió de la publicidad de la campaña al ser imputado en el conocido caso Nóos.

Tras Grau le ha tocado el turno a Juan José Medina, exalcalde de Moncada y exvicesecretario de organización del partido en la provincia, quien ha defendido a la salida de los juzgados que desconocía la existencia de la cuenta opaca: "Yo no sé más de otras cuentas" más que de la oficial del PP de la provincia de Valencia, ha insistido.

A este respecto, ha explicado que sabía que había una cuenta "y ahí se efectuaban todos los gastos" tanto de publicidad exterior como de medios contratados por la calle Génova. "Solo --ha agregado-- he fiscalizado una cuenta, la de un banco donde estaba autorizado, igual que también lo estaba el presidente del PP de la provincia de Valencia Rafael Betoret y el gerente en los años 2011 y 2015".

Preguntado por la presunta cuenta opaca del PP, ha indicado que la desconocía: "Los ayuntamientos, todos los grupos municipales tenemos una cuenta y los plenos están obligados a fiscalizar el dinero, al igual que la Diputación. Yo solo conozco la cuenta del PP de la provincia de Valencia, que era mi responsabilidad", ha reiterado.

Así, interpelado por las declaraciones que hizo ante el juez la exsecretaria del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia María del Carmen García Fuster, quien aseguró que daba cuenta de los gastos del partido al PP de la provincia, ha señalado que "para eso están los gerentes. Desconozco eso, si lo ha hecho, tendrá que demostrarlo", ha apostillado.

Medina, preguntado también por si no les extrañaba los grandes actos que montaba el partido sin justificar los gastos, ha indicado que "en las campañas, uno está muy centrado en lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Si Madrid te da 'X' dinero, uno está centrado en administrarlo bien y en no tener estos problemas", ha dicho.

Ante el juez, Medina también ha indicado que cualquier gasto que no estuviera contemplado en la contabilidad electoral, no estaba autorizado y no se permitía entonces utilizar el logo del partido ni el CIF. Preguntado entonces por los carteles pagados por algunos municipios no contemplados en esa contabilidad, ha respondido: "Si se los pagan ellos..."

Caja B

Por otro lado, a Medina se le ha preguntado por la pieza principal del caso Imelsa, en la que el exgerente de Imelsa Marcos Benavent le acusa de ser el administrador de una supuesta caja B del PP. "Es mentira", ha aseverado. "Benavent --ha añadido-- es un mentiroso y lo vamos a demostrar hoja por hoja. Yo no he llevado ninguna caja B del partido".

También ha negado que recibiese dinero de Benavent. "Es calumnia", ha subrayado, al tiempo que ha negado haber visto ninguna bolsa con dinero, pese a lo declarado por el exgerente de Imelsa, quien en alguna ocasión se ha descrito como 'yonki del dinero'. "Que explique él qué ha hecho con el dinero que falta de la caja de Imelsa. En los tribunales lo aclararemos", ha destacado.

Así mismo, ha afirmado que no conocía nada de lo que hacía Benavent --en relación con el supuesto cobro y reparto de comisiones ilegales--: "Si lo hubiera conocido, o se iba él o me iba yo. Eso lo tengo muy claro y lo explicaremos en su momento", ha insistido en declaraciones a los periodistas.