El PPCV rompe con su pasado

¿Pasado? Pasado era quan estos DEL PP feien el que feien a les institucions. PRESENT és que el PP està amb la mer*a fins al coll. Ara ja no estan a les institucions, ara estan als jutjats. Si ja, resultarà que un tio d'una banda només té que donar-se de baixa el dia antes de entrar a la trena per a dir que la banda no té res a veures.