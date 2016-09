Rajoy sobre Barberá: «Ha abandonado el PP y ya no tengo autoridad sobre ella»

Rajoy ha sido preguntado hasta en tres ocasiones por la decisión de Barberá de no abandonar el escaño del Senado, una insistencia de los periodistas ante la que se ha limitado a recordar que, como presidente del PP y puesto que ya no milita en el partido, no tiene "autoridad" sobre ella.

no tiene autoridad sobre ella??? entonces nunca lo has tenido... si no puede echar a los corruptos de tu partido menos podras gobernar un pais que lo estas dejando en una ruina superando ya el deficit 100% vaya se señor rajoy vaya se.

Sr. Rajoy, ¿cómo es que se ha ido Rita del PP? ¿Pues no era "la mejor"? ¿Es que Vd. no se enteraba? ¿O es que Vd. no quería enterarse?

Fue una época ( la del PP) en la cual sentía vergüenza de ser Valenciano como ellos. Aunque a mí no me representaban, eran la imagen de los Valencianos. Espero que no vuelvan nunca.

PIG country,,,

No m'extranya que la gent es vullga pirar....

PIGS...

Portugal, Italia, Grecia, Spain

Rajoy el que passa per alt és que li pregunten pel que ha fet mentre era del partit corrupte, no ara que ja no ho és.



Rajoy no ha tenido autoridad nunca

Y mientras sí tenías esa autoridad qué has hecho?

El PP ha complit amb després de les sacaes de diners que els va fer arrivar des de València. Tot solucionat amb un lleu postureo de quatre que diuen amb la boca xicoteta que deuria dimitir.