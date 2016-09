Ximo Puig dice que Rita Barberá «no representa a los valencianos» y que no debe continuar «ni un minuto más» en el Senado

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado este jueves que la exalcaldesa y senadora territorial, Rita Barberá, "no representa a los valencianos", por lo que considera que "no puede ni debe continuar ni un minuto más" en la Cámara alta.

Puig, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Corts, ha destacado que el Parlamento autonómico y el pueblo valenciano "no merecen el desprecio" de Barberá, quien entiende que "representa lo peor de la política: la financiación ilegal de un partido para ganar elecciones".

El jefe del Consell ha valorado que el Parlamento valenciano vaya a aprobar este jueves, previsiblemente por unanimidad, una propuesta para que Barberá "deje la representación que le otorgaron Les Corts Valencianes", por lo que "no hay nada más que hablar", puesto que "esto es una cuestión jurídica, política y de decencia".

Respecto a si considera que esto puede tener algún efecto, Puig ha asegurado que el hecho de que toda la Cámara diga que la exalcaldesa "no representa a las Corts ni al conjunto de los valencianos" tiene "un efecto político demoledor", aunque no sabe cómo actuará Barberá, ya que entiende que "utiliza el aforamiento para protegerse".

Ximo Puig ha recordado que Barberá "está acusada de financiación ilegal", lo que le "preocupa" porque "otra vez se pone el foco en lo peor de la Comunitat Valenciana", pero ha destacado que "la Comunitat Valenciana no es esto".

A su juicio, Rita Barberá "debería haber tomado una decisión decente y digna pero no ha sido así", y ha insistido en que "quien determina las responsabilidades políticas es la política misma" y no los jueces.

Para Puig, la decisión de Barberá de continuar en el Grupo Mixto del Senado es "absolutamente denigrante" para los valencianos y demuestra que "no sabe actuar con dignidad".

En esta misma línea, ha manifestado que "lo que no es bueno para el PP tampoco es bueno para la Comunitat" y ha indicado que "Barberá no puede ni debe continuar ni un minuto más en el Senado por el bien de la Comunitat Valenciana".

Puig ha valorado que el PP se haya sumado a la propuesta para reclamar el acta a Barberá, pero cree que este partido "actúa tarde y mal" porque "ahora lo que han hecho es despejar a Barberá, pero "no han hecho ninguna autocrítica".

Del mismo modo, considera que el PP tiene una actitud "absolutamente hipócrita". Así, ha dicho que en el Ayuntamiento de Valencia se mantiene "una actitud absolutamente normal" a pesar de que los concejales del grupo popular ya no son del PP.

También ha resaltado que la presidenta del PPCV y síndica 'popular', Isabel Bonig, y el resto de la dirección de este partido "tienen un pasado que está relacionado directamente con el epicentro de la corrupción", de modo que "es muy difícil que con esos mimbres pueda haber regeneración".

«No va a haber regeneración en el PP si no piden perdón»

"No va a haber regeneración en el PP si no piden perdón y si no cambian de actitud", ha apostillado. Del mismo modo, ha añadido: "La financiación ilegal era para el PP; han estado durante años haciendo trampas en las elecciones y no estaría mal que devolvieran el dinero".

Preguntado por las declaraciones de Bonig en las que ha dicho que todos los partidos deben reflexionar sobre los cargos que tienen imputados y se ha referido al socialista Rafael Rubio, Puig ha destacado que la situación de Rubio "no tiene nada que ver con la del PP".

Asimismo, ha destacado que Rafael Rubio actualmente ni es diputado ni senador, sino que ocupa "un cargo entre funcional y político", que ha puesto "a disposición del alcalde" tras ser citado como investigado en el caso Imelsa.

"Que no quede duda: Aquí no hay doble vara de medir nunca", ha resaltado el 'president', quien ha añadido: "Nada nos hace más daño que todo lo que ha pasado alrededor del PP".