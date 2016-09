El PPCV apoyará hoy en Les Corts que Rita Barberá deje el Senado «para salvaguardar la dignidad de los valencianos»

El PP ya no puede hablar de Rita.. por una razón muy sencilla: Rita ya no pertenece al PP :) a partir de ahí todos pueden romperse el pecho sacando partido de esto, pero esta realidad ahora mismo es la que hay...

Pero no hay en el nuevo pacto con ciudadanos la eliminación de la figura de aforados? a que tanto royo con el tema? Si ese pacto funciona ahora o tras las próximas elecciones ¿No estamos debatiendo pavadas?

és molt veegonyós el que intentes fer...

Però bueno no m'extranya...

Pues fíjate tu la vergüenza que me da a mi verte hablar de los valencianos siendo un insufrible pan catalanista.

JAJAJAJAJA

Ha hecho y desecho con el dinero de los valencianos.

Dame a mi el dinero ese y te construyo el thajahal vaya argumento mas pesimo

Me alegro un montón de que rita siga en el senado.Viva rita

Sra Barbera: Los Valencianos le hemos declarado

"PERSONA NO GRATA"

Cuando venga usted a Valencia, NOI pare ni mire hacia atras. Desaparezca de esta tierra de Valencianos HONESTOS,SERIOS Y TRABAJADORES.



Rita es la alcandesa que mas ha hecho por Valencia desde los tiempos del Marques del Turia. Ha sido y está siendo sometida a una cacería por parte de la izquierda a la cual tenía a raya y por la derecha que se la tiene ojeriza porque el pueblo le vota al PP por ella. Esperemos que el tribunal sea justo y haga que decaiga el asunto. Todo comenzó con la campaña denigratoria del 'caloret' y las guasitas orquestadas. Por cierto ¿ha dimitido Homs? pues está ya para declarar el lunes en el Supremo. Otra vara de medir.

Y que conste que no la defiendo ( no soy yo quien tiene que juzgarla ni a favor ni encontra), una vez mas estoy gritando como cuando tenia v einte años y estaba en la UNiverrsidad a favor no de Rita ni de Rito, sino de la liberrtad y la presuncion de inocencia. Pero en que nos hemmos convertido? para esso estuve arrestado? para eso me deje el alma corriendo y las noches sin estudiar dandole a la multicopista, para eso cambiabamos a medianoche de piso cuando nos avisaban? Sois.... no lo digo para que Torquemada no me lo borre

Rita no deixarà l'escó perquè no li agraden els ?cutreríos?. Rita, aguanta !!!

Silló, fuero, sueldo y moble bar.



...Fins a quan aquest sainet? Si dura més se?ns farà tediós i insuportable. Las Provincias, el diari que la va engreixar políticament, li fa fàstics ara que ja no pot donar subvencions. Cap dels llepaculs que la van adorar la vol ni veure, imputats i pituferos inclosos. Ningú tampoc del seu partit, ni tan sols la Bonig, una barreja de Barberà i Fraga Iribarne amb ínfules britàniques...

...Però, no us enganyeu, la Rita Barberà autèntica és aquesta i no aquella. És aquesta pobra dona, aquesta indigent intel·lectual, aquesta covarda patològica que ara tothom veu despullada a plena llum del dia, perdut tot el poder i acorralada per la justícia. Fa gairebé pena però és així. Per a vergonya de tots nosaltres....