Rubio niega que contratara 'zombies' en Imelsa y pone su cargo a disposición del tripartito

Rafel Rubio, coordinador general del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia e investigado en el llamado caso Imelsa, ha puesto hoy su cargo a disposición del alcalde Joan Ribó y de la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez. El próximo día 7 de octubre debe comparecer en el juzgado en calidad de investigado tras ser señalado por Marcos Benavent como uno de los responsables políticos que contrataron en la empresa pública de la Diputación a 'zombies', personas que en realidad no trabajaban para la sociedad.

"En mi caso no había ningún zombie, había dos asesores que pertenecían al grupo y luego se nombraron otros dos que esrtuvieron cuatro meses, y que cumplían sus funciones", subrayó. Rubio, anterior diputado provincial, autonómico y candidato del PSPV al Consistorio de Valencia, afirmó que "no he hecho nada de lo que tenga que avergonzarme, espero que el PP no quiera instrumentalizar este caso, porque están desacreditando a Benavent y eso debe ser igual para todos".