El Supremo investigará a Rita Barberá por blanqueo de capitales en el PP de Valencia

NO és nou, Roberto. Ahir ja parlaven malament d'ella. I despús ahir també. T'ho puc explicar si vols més tar, si tinc temps, però imagino que si no ho entens és perquè com a votant del Partit Popular no t'importen certes coses, cosa que altres no comparteixen. La comparació de una persona que ha siguat representant del poble en parlaments locals, autonòmics i estatals amb un director de cine, no sé si l'acabe d'entendre. Si et refereixes a que hi ha gent que critica a certs corruptes i altres no, no és el meu cas. És normal que la gent no estiga ací criticant a Pedro Almodòvar o a molts altres personatges. Entre altres coses perquè la novetat ara mateix és que el TS investigarà a Rita Barberà. Ara me n'he d'anar.