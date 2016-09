La juez absuelve a Enrique Crespo y a su familia, que recuperarán 12 millones de euros de la lotería de Navidad

yo alucino que aquí en este país sale barato robar, y la cárcel no esta hecha ni para políticos ni millonarios... esta mañana me entero que ex president balear jaume matas ya en libertad vive como un rey en el barrio salamanca de madrid... pero el dinero sin aparecer... aysssss y luego va el PP nos habla de regeneración política y nos blinda a ratos, ritas, pitas pitas... y te enteras de que Rato se cargó el Banco Valencia y se lo regaló a Madrid... me entra una mala leche cuando se pronuncia el nombre del PP, lo que no sé es como quedamos valencianos porque después del PP en Valencia no queda nada, ya sé que es una exageración