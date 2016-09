El PP, dispuesto a negociar pero no aceptará vetos en RTVV

La presidenta del PPCV y síndica del grupo popular en las Corts, Isabel Bonig, ha asegurado que el partido está dispuesto a negociar para el Consejo Rector de la nueva RTVV aunque ha advertido de que no aceptará "vetos de nadie". Por su parte, el secretario general de Podemos, Antonio Montiel, ha considerado que el PP no se puede "empeñar" en que los representantes en el Consejo Audiovisual y de la Ciudadanía "sean cuotas de partido", mientras que el portavoz de C's, Alexis Marí, ha pedido una reunión formal de los cinco síndicos para "desbloquear" el asunto.

Así se han pronunciado los tres portavoces este lunes a preguntas de los medios tras participar en un desayuno informativo con presencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Bonig ha recalcado que están dispuestos a negociar pero ha avisado de que "si empezamos a vetar, vetamos todos y esto se convierte en un campo de batalla, que es lo que no interesa, aunque aritméticamente sea posible, porque no hay razones de peso".

"El problema de RTVV se hubiera podido solucionar muy fácilmente" si así lo hubiera decidido el Consell a través de un acuerdo, pero "decidieron ponerse de perfil y dar la responsabilidad a las Corts porque sabían que era un tema muy complicado desde el punto de vista jurídico, de consenso y saber qué se hacía con los trabajadores".

Preguntada por la posibilidad que estudia el PSPV de cambiar la ley para no tener que cambiar las mayorías, Bonig ha sostenido que de esta forma "denotaría su rodillo y vena dictatorial". "Si estamos en el consenso, lo aceptamos. En la primera negociación no se contó con el PP. Lo buscan ahora porque ha habido un fallo", ha dicho, para calificar de "inadmisible el cambio de la ley porque denotaría que al final es rodillo".

Veto de Ciudadanos y PP

Por su parte, Montiel ha pedido "poner las cosas en sus justos términos" porque PP y C's "vetaron" a un candidato a presidente, "un profesional de trayectoria intachable en el que no concurrían causas legales de incompatibilidad y que hemos visto que ha sido descalificado y vetado". A partir de ahí, ha insistido en que "cualquier otro intento de hacer creer que el problema es Podemos, es falso".

El síndic de Podemos ha advertido al PP de que, si no se constituye el Consejo Rector de RTVV, será responsable de que el sector audiovisual pierda la adjudicación formal de los 25 millones que había para productos audiovisuales y ha recordado que es un "sector agonizante que ha padecido los efectos del cierre, una crisis brutal y la falta de apoyo de los gobiernos del PP".

"No puede ser asesinado dos veces y eso es lo que está propiciando el PP con su veto", ha dicho. A su juicio, "puede haber un amplio acuerdo para elegir a los representantes de las Corts y al presidente" pero el PP no se puede "empeñar" en que los representantes del Consejo Audiovisual y de la Ciudadanía sean "cuotas de partido". "La ley no pensaba en eso", ha subrayado.

En esa elección, ha señalado que se deben "cuidar los perfiles profesionales y ciudadanos y sociales". "Es el PP el que está bloqueando la situación no sé con quién intereses", ha dicho, y ha añadido que harán el esfuerzo de sentarse si les convoca el PSPV "y a intentar llegar a acuerdos".

Preguntado por si Podemos votará 'no' si el PP se sigue presentando a Maite Fernández, ha apuntado que se debe pensar "en cómo se plantean los perfiles" porque la ley "habla de perfiles de idoneidad", determinados por "arraigo social, imbricación en la sociedad civil valenciana y en el sector audiovisual". "En eso hay que pensar. Si hace falta hablar de los tres nombres de nuevo, estamos dispuestos a buscar consensos en los tres", ha avanzado.

Desde C's, su portavoz, Alexis Marí, ha subrayado que en su partido están "exhaustos y enfadados porque nos trasladan siempre la responsabilidad de RTVV". "El PSPV de forma sorpresiva, sorprendente y sin entenderse el por qué, juega al engaño de forma desconsiderada con un socio que podía haber sido C's para poner en marcha la televisión", ha dicho, y ha indicado que la actitud del PSPV "no es la mejor actitud para seguir avanzando en un entorno de confianza".

Sobre los vetos, ha señalado que no ve "normal y oportuno" que "unos partidos puedan vetar a otros y los otros se enfaden porque quieran vetar a otro de otro partido". Marí ha pedido que se pongan unas reglas básicas de juego encima de la mesa porque si no, "no vamos a avanzar". "Si Puig sigue diciendo que el bloqueo es por C's y deciden tomar otra vía como es cambiar la ley, ahí nos va a encontrar", ha advertido, y ha exigido una reunión formal de los cinco síndicos para "desbloquear" el asunto.