Oltra: «Si la Católica quiere dialogar debe sacar el dedo del ojo a los miles de estudiantes de la pública»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado este viernes que la Universidad Católica es "bienvenida" si quiere dialogar sobre la concesión de becas, pero para ello "debe sacar el dedo del ojo a los miles de estudiantes de la pública" porque "si no, hablaremos poco".

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha apuntado que la Universidad Católica "tendrá sus reivindicaciones" y "puede ir a los tribunales si quiere" pero "si pide la paralización de las becas a todos los estudiantes no vas a defender tus derechos sino a fastidiar a los otros". De este modo, ha apuntado que "quiere pegarle una patada al Gobierno valenciano en el trasero de miles de estudiantes que tiene dificultades para estudiar".

Al respecto, ha comparado que mientras que la Universidad CEU Cardenal Herrera ha acudido a los tribunales para defender que sus estudiantes puedan acceder a las becas públicas, "hasta ahí muy bien", la Universitat Católica pide que "hasta que los clientes de su empresa tengan beca pública los estudiantes de la pública no la tenga" pese a que son "los que tiene una situación de vulnerabilidad más grande".

"No vas a defender tus derechos sino a fastidiar a los otros", le ha recriminado. Por ello, le ha exigido que saque el dedo del ojo de los miles de estudiantes que necesitan la beca". "Este gobierno está abierto a dialogar pero pide amor al prójimo y que no se perjudique a los estudiantes de la pública, que son los que no tienen nivel económico para hacer frente a estos gastos, son los desheredados de la tierra, los más vulnerables, y que dejen de ahogarlos".

UNIVERSIDADES, "CONTENTAS" CON EL NUEVO CONSELL

Por otra parte, también se ha referido a las declaraciones de este jueves del rector de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), Francisco Mora, que señaló que esta institución tenía "otras expectativas respecto a este nuevo gobierno, más cercanía hacia los problemas y más colaboración para facilitar la soluciones necesarias".

Al respecto, ha apuntado que entiende que la UPV "se tiene que reivindicar", pero se ha mostrado "segura" de que están "contentos con el cambio de gobierno y con el nivel de colaboración" existente.

No obstante, ha recalcado: "claro que la financiación es insuficiente, pero no por falta de voluntad política sino porque los presupuestos son insuficientes".

En ese sentido, ha recordado que "prácticamente" no hay pleno del Consell en que no se presente algún acuerdo con una universidad pública valenciana. Además, ha recalcado que desde que accedieron al Gobierno "se ha retomado el diálogo".

Por ello, ha destacado que dentro de sus "dificultades" económicas el Consell "ha recuperado la colaboración, la coordinación, y el diálogo institucional y todos lo saben, al margen de que en un discurso reivindiquen el papel de las universidades".