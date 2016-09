Alfonso Rus: «No sé que hago aquí. Pasé dos noches en el calabozo y Benavent, que cobró comisiones, ni una»

Este tipo es un personaje de mucho cuidado. Y el de las declaraciones, un jeta más. Esperemos por el bien de la democracia que este partido se regenere. Y el PSOE, con el tema EREs, también, aunque parece que esto último no tiene importancia para según qué medios, cuando hablamos de cantidades exageradas. Los dos partidos tienen mucha gente durante muchos años, con votantes demasiado fieles a las siglas, que han campado a sus anchas con patente de corso para obrar a su manera sin oposición ninguna. Espero que todos estos escándalos sirvan para limpiar los partidos de chorizos.

per això el PP està imputat com a partit... aii mare...

Pues claro que se iba a enfadar. ¿Qué es eso de que los demas cobrasen por no hacer nada y él no? Será posible...

que poca dignidad hay que tener... estos del PP son la leche se creen que somos tontos... es que hacen que te rebotes que te indignes cada vez más, es que encima de no reconocer lo obvio no solo lo niegan sino que echan la culpa a los demás... QUE POCA DIGNIDAD, como cuando Rita dice "lo he hecho todo Bieeeeeeeen"



NUNCA MÁS PP