Carme Chacón ficha por un bufete de abogados

La ex ministra socialista Carme Chacón ha fichado por el bufete Ramón y Cajal Abogados como socia of counsel del departamento de derecho público en su oficina de Madrid, según ha informado el propiodespacho que destaca la "sólida trayectoria" de Chacón como constitucionalista "vinculada al mundo académico universitario".

Licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona, ha sido profesora de Derecho Constitucional en la universidad de Girona durante once años. Desde septiembre de 2013 es Professor in Residence en el Miami Dade College de Florida, como especialista en Sistemas Políticos Comparados, Ciencia Política y Administración Pública, y es, así mismo, Asesora especial del Institute for Civic Engagement andDemocracy. Desde julio de 2014 es colaboradora académica de la Fundación Ortega-Marañón.

El socio director de Ramón y Cajal Abogados, Francisco Palá, ha afirmado que "aunque somos una firma con vocación multidisciplinar, las áreas de Mercantil y Mercado de Capitales han tenido tradicionalmente un mayor peso. El fichaje de Carme se enmarca así dentro de una estrategia más amplia que pusimos en marcha hace ya tres años deconsolidación del departamento de derecho público, que dirige José Ignacio Vega, Abogado del Estado en excedencia".

En este sentido debe entenderse también la incorporación al despacho como socio en 2013 de Joaquín García Bernaldo de Quirós, magistrado en excedencia, especialista en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, además de ex Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia.

Este nuevo rumbo en la carrera profesional de Chacón se debe, según sus propias palabras, a que tras retomar en Estados Unidos su faceta de profesora de Universidad, "tenía ganas de ejercer como abogada. Y hacerlo además en una disciplina hoy tan crucial como es el derecho constitucional". "Me siento muy honrada de poder hacerlo -añade- en una de las firmas jurídicas más prestigiosas del país. El despacho Ramón y Cajal Abogados es uno de los despachos líder en España, conocido y reconocido por su alta calidad técnica".

Concluye afirmando que abre "una nueva etapa en mi vida profesional y no podría hacerlo en mejor lugar".

Carme Chacón ha sido ministra de Defensa del Gobierno de España entre abril de 2008 y diciembre de 2011. Anteriormente había sido Ministra de Vivienda desde julio de 2007 hasta abril de 2008. Además, fue Vicepresidenta Primera del Congreso de los Diputados de 2004 a 2007 y Diputada a Cortes por Barcelona entre 2000 y 2016. En actualidad es secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, cargo que mantendrá hasta el próximo congreso del partido.