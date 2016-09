Ribó y Gómez pugnan por atribuirse el éxito de ser acusación contra el PP

valencia. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, evidenciaron ayer la pugna existente en el Ayuntamiento por erigirse como cabeza visible de la lucha contra la corrupción. Ribó fue el primero en aparecer en escena. A primera hora de la mañana realizó unas declaraciones en las que presumía de la personación del Ayuntamiento en la investigación de los contratos de la Concejalía de Cultura en la época de María José Alcón. Recordaba el primer edil que la solicitud al juzgado se produjo el pasado mes de septiembre tras requerir la Guardia Civil determinados expedientes municipales.

El juez instructor recordó que la causa estaba bajo secreto. Una vez terminara esta medida excepcional, resolvería la cuestión. El Ayuntamiento entiende -como no puede ser de otra forma- que una vez le han dado acceso al sumario es porque ya están personados. «Queremos defender de forma directa la recuperación de todo el dinero que cualquier acción irregular de los gobiernos municipales anteriores haya podido robar a la gestión óptima de esta ciudad», anunció Ribó. El alcalde insistió en situarse «al frente de la lucha contra la corrupción y recuperar hasta el último céntimo robado a los valencianos».

Un par de horas más tarde reaccionaba el PSPV. Un comunicado de la formación aludía a la personación del Ayuntamiento. La portavoz del PSPV de Valencia, Sandra Gómez, aplaudía la decisión del juzgado e indicaba que el «foco» volvía a situarse sobre la exalcaldesa Rita Barbarà pese a que la senadora popular no está investigada todavía en ninguna de las piezas separadas del caso Imelsa.

La formación trataba de apropiarse de la idea de la personación. Así, subrayaron que la propuesta partió del grupo socialista el pasado mes de julio durante una de las sesiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento, órgano que como ocurre en la inmensa mayoría de estas comisiones sirve de bien poco. «De esta ciudad han salido recursos de una manera irregular que tienen que volver a las arcas públicas», indicó en una línea coincidente con la de Ribó.

La portavoz se refirió tanto al caso Imelsa, que enmarca la pieza de los contratos municipales como al caso Nóos, en el que el PSPV se personó y provocó la dimisión del exvicealcalde Valencia, Alfonso Grau, juzgado en esta causa. Incluso fue un paso más allá al vincular el éxito de aquella investigación sobre Urdangarín y el abandono de Grau «a la sucesión de revelaciones de los asesores sobre el presunto blanqueo de capitales del Partido Popular de Valencia».

Compromís y PSPV rivalizan por enarbolar la bandera contra la corrupción. No es casual la pugna precisamente en este asunto. La investigación se concentra en la restauración de las Torres de Quart, obras en puentes de la ciudad (Serranos y Trinidad), la concesión y explotación del Centro Cultural La Rambleta y la organización de la XXVII Mostra de Valencia. Las supuestas irregularidades se producen en 2006 y 2007, un periodo de pleno apogeo de la exalcaldesa. Sin duda, la resolución de esta pieza -independientemente de que la exedil no esté investigada- puede suponer un duro varapalo a la gestión de la actual senadora del PP. «Ella siempre alardeó de estar al frente de las decisiones que se tomaron en este consistorio, por lo que no es creíble que desconociera lo que estaba haciendo su círculo más próximo», indicó la responsable del PSPV.

Esta personación permite también a Compromís reponerse del correctivo que sufrió hace unos meses al ser expulsado de la pieza en la que se investigaba el blanqueo de 50.000 euros del Grupo Municipal del PP. La Audiencia resolvió que el Ayuntamiento no resultó perjudicado en ese asunto y, por tanto, no era posible que los abogados del Consistorio ejercieran la acusación.