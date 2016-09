El PSOE, de investidura y el PSPV a lo suyo

La intervención de Pedro Sánchez el pasado miércoles en el pleno del Congreso agradó a la mayor parte de la militancia socialista. El tono y la contundencia del 'no' a Mariano Rajoy por parte del secretario general del PSOE dejó lugar a pocas dudas respecto a la posición de Ferraz en el debate de investidura, un asunto que ha capitalizado y sigue capitalizando la discusión política española de las últimas semanas.

La dirección federal de los socialistas, y el partido en general, está volcada en un asunto capital para la política española. La posición de Sánchez condiciona la eventual investidura de Rajoy, y puede derivar en unas terceras elecciones generales o en el inicio de un nuevo proceso que acabe en la investidura de otro candidato. No es un debate menor, ni mucho menos. La intervención de Sánchez el miércoles fue ampliamente seguida y comentada en redes sociales, y ocupó un espacio destacado en los medios de comunicación.

Pero para los socialistas valencianos, el debate debió entenderse menor. La cuenta de twitter del PSPV apenas se hizo eco de la intervención del secretario general del PSOE. La trascendencia que la intervención del secretario general recibió en redes sociales no se trasladó al ámbito de los socialistas de la Comunitat. Ayer ocurrió lo mismo.

Blanquerías ha preferido darle el máximo protagonismo estos días a su Escola d'Estiu, una cita que arrancó el jueves y que finaliza hoy con la clausura que correrá a cargo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los dirigentes socialistas más cercanos a Puig, y que protagonizará con este un 'Diálogo entre presidentes'.

Bajo el lema 'Socialdemocracia y Federalismo', el PSPV ha debatido durante tres días sobre contexto económico, retos de la socialdemocracia, Europa, federalismo y financiación. Un contenido confuso, más dirigido a servir de pretexto para que el líder de los socialistas valencianos dispusiera de un escaparate que a abordar en profundidad un debate que parece escapar de las prioridades políticas de la dirección nacional del socialismo valenciano. Un debate, además, que revela la desconexión del PSPV con Ferraz, a pesar de que Blanquerías no deja de reivindicar la necesidad de disponer de un nivel de diálogo estable con Madrid.

La primera jornada de esta Escola d'Estiu, con una polémica intervención del economista José Carlos Díez -fichado hace unos meses como asesor por el Palau de la Generalitat- terminó por calentar los ánimos entre algunos de los asistentes al acto, que vieron cómo el vicesecretario de Organización, Alfred Boix, ordenaba a la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero que diera por finalizado el acto cuando comenzaron a sucederse las intervenciones favorables a Sánchez.

Blanquerías ha invitado a la Escola d'Estiu del PSPV a muchos de los dirigentes socialistas más cercanos a Puig. Empezando por el propio Díez, asesor de Presidencia, y siguiendo por el exministro Francisco Caamaño, Elena Valenciano, Enrique Barón o el propio Rodríguez Zapatero.

Puig aprovechó la jornada de ayer para aludir a la posición de su partido sobre la investidura de Rajoy. El líder del PSPV aseguró no estar en «un espacio de confrontación» con nadie «y menos con el secretario general» del PSOE, Pedro Sánchez, al que, según dijo, otorga «todo» su respaldo. No fue el único pronunciamiento sobre este asunto. Toni Such, director general de administración Local, aseguró a través de su cuenta de twitter que en el PSOE son muchos los que comparten la necesidad de una reflexión «para intentar un gobierno de izquierdas y limpio».

Por su parte, Andrés Perelló, miembro del Comité Federal del PSOE, pidió ayer respaldar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «para que consiga un gobierno plural y de progreso».