Ciudadanos avisa: cambiar de presidente no garantiza su apoyo al consejo de RTVV

valencia. La maniobra del PSPV para tratar de desbloquear la puesta en marcha de la nueva televisión autonómica, con la oferta al PP para sustituir a Josep López como candidato a presidente a cambio de que los populares retiren su propuesta para el consejo, está lejos de garantizar la aprobación inmediata de este órgano en Les Corts. Ciudadanos, el partido que con su cambio de criterio dinamitó el acuerdo alcanzado por el tripartito en julio, advirtió ayer de que el cambio de candidato a presidente no garantiza su apoyo a la nueva propuesta.

Las fuentes de la formación naranja consultadas por este diario explicaron ayer que el apoyo o no de Ciudadanos al consejo rector dependerá del nuevo candidato a presidente -no ha trascendido la identidad de la nueva propuesta de los socialistas pero se apunta a un perfil profesional, alejado de los medios de comunicación-. Pero no sólo de ello. Ciudadanos quiere convocar una reunión de todos los grupos parlamentarios para aclarar algunas cuestiones referidas a la negociación de los nombres que deben formar parte del consejo. Y en especial, de la capacidad de cada uno de los grupos parlamentarios para «vetar» las propuestas del resto de formaciones.

Esa capacidad de veto se perfila como el nuevo frente abierto en el seno de la negociación para poner en marcha la nueva televisión. La constitución del consejo rector se quedó aparcada antes de verano por el rechazo de C's a la propuesta del excorresponsal de Canal 9 en Bruselas Josep López para presidir este órgano, así como por el veto de Podemos y Compromís al nombre de Maite Fernández como consejera propuesta por el PP.

Tal y como avanzó ayer este diario, el portavoz socialista Manuel Mata trasladó a la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, una oferta para retirar ambos nombres de la relación de nueve miembros del nuevo consejo, y de esta manera desencallar la puesta en marcha de la nueva televisión. «Si la incomodidad la generan dos nombres, vamos a pensar qué solución hay a eso», dijo ayer el dirigente socialista. Bonig evitó dar una respuesta concreta al portavoz socialista, pero las fuentes del PPCV consultadas por este diario se decantan por mantener el nombre de Fernández como candidata de los populares -junto con Vicente Cutanda- al nuevo consejo rector.

La posición de los socialistas valencianos respecto a la candidatura de Fernández ha experimentado una sensible variación respecto a las negociaciones de hace mes y medio. Si entonces los socialistas rechazaron el criterio de Podemos y Ciudadanos para votar 'no' a Fernández, ahora se decantan por rechazar el nombre de Fernández, conscientes de que mantener su posición inicial podría tensionar las relaciones con sus socios del tripartito, que les acusarían además de bloquear la puesta marcha del nuevo ente.

La reapertura de la televisión pública se convirtió, tras los resultados del pasado 26-J en objetivo prioritario para el Gobierno valenciano. La hoja de ruta inicial trazada en el Palau de la Generalitat fijó la emisión en pruebas de la nueva televisión para mediados del pasado mes de agosto. El fracaso de las negociaciones hizo saltar por los aires ese calendario. La previsión ahora es la de aprobar el consejo en septiembre y comenzar a emitir en octubre.