El PSPV ofrece al PP cambiar el candidato a presidir RTVV para desbloquearla

El grupo socialista de Les Corts ejecutó ayer su primer movimiento en serio para tratar de desbloquear la puesta en marcha de la nueva televisión autonómica. El portavoz del PSPV en Les Corts, Manuel Mata, trasladó a la presidenta del PP valenciano una oferta con la que intentar solventar el fiasco vivido el pasado mes de julio, cuando la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios obligó a retirar in extremis la propuesta de candidatos para el consejo rector de la nueva televisión.

El dirigente socialista ofreció retirar el nombre del candidato propuesto por los socialistas para presidir este órgano, el excorresponsal de Canal 9 Josep López, y cambiarlo por otro nombre «de perfil profesional» -según las fuentes consultadas por este diario. A cambio, el portavoz socialista emplazó a los populares a retirar de su propuesta el nombre de Maite Fernández, cuya candidatura fue cuestionada por Compromís y Podemos y recibió las críticas de la Asociación de Víctimas del Metro y las periodistas que denunciaron por abusos al exdirectivo de TVV Vicente Sanz.

La maniobra del PSPV busca deshacer cuanto antes el batacazo político sufrido por el tripartito con la puesta en marcha de la nueva televisión. Las prisas del Ejecutivo que preside Ximo Puig por poner en marcha una televisión con la que dar visibilidad a la acción política del Gobierno valenciano -la gran conclusión extraída de los comicios del pasado 26-J fue que la gestión del Gobierno de Puig y Oltra no había roto la barrera de la invisibilidad generada por la ausencia de una televisión propia- chocó con la incapacidad política para alcanzar un acuerdo parlamentario en Les Corts. La vinculación familiar de López con el número dos de los socialistas valencianos, Alfred Boix, y los reparos que Compromís y Podemos pusieron a la candidatura de Fernández terminaron haciendo saltar por los aires el pacto inicial suscrito por el tripartito con Ciudadanos.

Apoyarse en el PP

¿Y la oferta de ayer modifica algo? El primer dato significativo es el cambio de planteamiento de los socialistas. En el pasado periodo de sesiones fue el tripartito el que llevó la voz cantante para sacar adelante en Les Corts la composición del consejo rector. PSPV, Compromís y Podemos lograron sumar a Ciudadanos y dejaron a un lado al PP. Para desencallar el proceso, los socialistas optan por dirigirse a los populares para solicitarles que muevan ficha -la retirada de la candidatura de Fernández- y apoyen al nuevo candidato a presidente.

Aunque el nombre del nuevo aspirante no trascendió ayer, las fuentes consultadas apuntan a que no será el de un profesional de los medios de comunicación. El pasado julio también se llegó a barajar el nombre del experiodista de El País Ximo Ferrandis como alternativa a López aunque en privado el PSPV expresó sus dudas respecto a su idoneidad para este puesto. Los socialistas se habrían inclinado ahora por un perfil más acostumbrado a la gestión empresarial para dirigir un consejo rector que tiene en el incierto horizonte judicial de la nueva televisión su primera patata caliente.

Que los socialistas planteen ya un candidato alternativo a López confirma que el PSPV ha acabado dejando caer al que fue su segunda apuesta para ocupar la presidencia del consejo -la primera fue la de la asesora del Palau Pilar Pérez Solano-. La propuesta del experiodista de Canal 9 pretendía ser un guiño a los extrabajadores de la vieja televisión autonómica para tratar de compensar la eliminación de sus privilegios en las futuras pruebas de acceso a la nueva televisión.

¿Y el PP qué dice? Los populares no dieron ayer una respuesta definitiva a la oferta de los socialistas. Pero la primera impresión de la propuesta fue negativa. El entorno de Isabel Bonig explicó ayer que Fernández es una profesional de prestigio y que no existe ninguna razón para retirar su candidatura. No obstante, explicaron que los contactos con los socialistas se reanudarán la próxima semana. Y que será entonces cuando se ofrezca una respuesta definitiva al PSPV.

Con todo, en las filas populares se admitió ayer cierta desazón con la actitud que el PSPV mantiene con los populares en el debate parlamentario. «No puede ser -explicó una fuente popular- que se nos acuse de corrupción un día sí y otro también, que se nos ningunee de forma permanente, que se califique de 'chantaje' a nuestras propuestas y que se acuerden de nosotros únicamente cuando hace falta nuestro voto para llegar a acuerdos. Sin ir más lejos, en el debate de la diputación permanente del pasado miércoles el portavoz de Hacienda de los socialistas, José Muñoz, no ahorró en calificativos para referirse a los populares. «Y ahora no se nos puede pedir a nosotros que le arreglemos al tripartito su problema con la televisión», se insistió.

Que los socialistas hayan movido ficha con la puesta en marcha de RTVV el primer día hábil tras las vacaciones estivales constata que para el Ejecutivo que preside Ximo Puig recuperar la vieja Canal 9 es una de sus principales prioridades. Con todo, el incierto horizonte judicial al que se encuentra sometida la reapertura del ente -por el recurso de la CGT ante la Audiencia Nacional y por el de inconstitucionalidad de los socialistas ante el TC- convierte el proceso en una bomba de relojería. Los populares valencianos han venido advirtiendo de estas circunstancias, aunque han evitado expresar una oposición frontal a la reapertura -se abstuvieron en la votación de la ley que habilita el servicio de radiodifusión-.

La hoja de ruta con la que trabaja el Consell pasa por el nombramiento del consejo rector de la nueva televisión y que, de inmediato, este órgano comience a contratar personal de forma eventual para poder emitir en periodo de pruebas tan pronto como sea posible. Puig -algunas fuentes aseguran que bastante más que Oltra- habría querido que la puesta en marcha pudiera producirse este mismo verano. Pero el bloqueo en Les Corts dio al traste con esos planes.