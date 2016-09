El PP no garantiza que Barberá siga en la Diputación Permanente

El Partido Popular dejó ayer en el aire la posibilidad de que Rita Barberá continúe formando parte de la Diputación Permanente del Senado. «La legislatura anterior era una y esta es otra», contestó ayer el portavoz popular en la Cámara, José Manuel Barreiro, al ser preguntado sobre si la exalcaldesa de Valencia iba a volver a ser incluida en el grupo de senadores de su partido que formarán parte del órgano que mantiene la vida parlamentaria cuando no hay actividad ordinaria. Este tendrá en la nueva legislastura 20 representantes del PP, ocho socialistas, tres serán de Unidos Podemos, dos de ERC, dos del Grupo Mixto y, por último, uno del PNV, cada cual con sus respectivos suplentes.

Barreiro recordó que, «de momento», Rita Barberá no tiene ningún proceso judicial abierto y rechazó «focalizar» la constitución de la Diputación Permanente en su presencia o no. «De momento, esa senadora a la usted se refiere, no yo, no ha sido imputada, investigada por ninguna institución judicial. A lo mejor dentro de un tiempo sí, pero ahora no», respondió el portavoz popular. En cualquier caso, aseguró que el PP no ha decidido a quién sentará en ese órgano. El Senado baraja constituir la Diputación Permanente el próximo 13 de septiembre.

Rita Barberá fue designada senadora autonómica por Les Corts en julio de 2015 y desde que tomó posesión del escaño, el PP la incluyó en la Diputación Permanente, bien como titular o como suplente.

Los miembros de este órgano siguen siendo senadores y continúan por tanto aforados, aunque se disuelvan las Cortes por la convocatoria de elecciones. Es por este motivo por lo que el resto de partidos acusan al PP de proteger a Barberá. Sólo puede ser investigada por el Tribunal Supremo.

Pacto con Ciudadanos

Otro factor que puede influir en la decisión última de los populares con respecto a Barberá en este sentido es el pacto que han alcanzado con Ciudadanos para formar Gobierno en España. El acuerdo incluye medidas de diferentes ámbitos y entre ellas destaca la obligación de apartar de sus cargos públicos a personas imputadas por casos de corrupción. Así, la formación naranja confirmó ayer a este periódico que la exalcaldesa de Valencia deberá dejar de ser senadora si termina siendo investigada por la justicia. Sin embargo, el acuerdo entre los dos partidos caduca esta misma tarde si el líder del PP Mariano Rajoy no resulta investido presidente.

A pesar de esto último, fuentes de Ciudadanos afirman que en la reunión que tiene marcada su ejecutiva el próximo lunes podría acordarse prolongar el acuerdo con el PP durante más tiempo.

Un suplicatorio

La Fiscalía solicitó el pasado julio al Tribunal Supremo que abriera causa contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP, Rita Barberá, por la comisión de un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal de los populares en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

El Ministerio Público solicitaba en un escrito remitido al alto tribunal que designe un magistrado instructor. El juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, encargado de la investigación, envió al Supremo la parte de la investigación que afecta a la senadora el pasado mes de abril.

Si el Tribunal Supremo decide abrir causa contra la exalcaldesa, tendrá que solicitar al Senado que le retire temporalmente el aforamiento. Para ello, se tiene que tramitar un suplicatorio, que debe ser aprobado por el Pleno.