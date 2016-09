Les Corts da los primeros pasos para la renovación del Consell Jurídic

El plazo ha concluido. A partir de hoy los miembros del Consell Jurídic Consultiu pasan a estar en funciones. Tras cinco años de mandatos, los seis cargos principales tienen que ser renovados mediante un consenso que se debe alcanzar tanto en el Consell como en Les Corts.

El Consell Jurídic es el encargado de realizar informes legales a la Generalitat, de asesorar en materia legislativa y de velar por el cumplimiento de las leyes en toda la Comunitat.A día de hoy se antoja difícil que se pueda llegar a un pacto para designar a sus nuevos integrantes, ya que existen otras negociaciones que aún están en el aire como es el caso del consejo rector de la nueva RTVV.

Tres de los miembros del Jurídic son designados directamente desde el Ejecutivo, mientras los otros tres tienen que ser elegidos por Les Corts con una mayoría de tres quintas partes de la cámara parlamentaria. Esto obligará a que las fuerzas de izquierda lleguen a pactos con las otras formaciones, ya que la suma de PSPV, Compromís y Podemos no es suficiente para renovar el consejo.

Fuentes socialistas abogan por crear un organismo plural en el que todas las fuerzas parlamentarias estén representadas. La propuesta pasaría por otorgar dos de los puestos en el Consell Jurídic Consultiu al PSPV, mientras que los otros cuatro cargos serían ocupados por un consejero de cada uno del resto de partidos, PP, Compromís, Ciudadanos y Podemos.

Compromís sigue la línea del partido de Puig y también apuesta por un consenso mayoritario entre todas las fuerzas parlamentarias. Desde la coalición se decantan por buscar profesionales de prestigio y perfiles que no generen rechazo.

Desde las filas populares no ven con buenos ojos esta propuesta del bipartito. El PP considera que el partido con más diputados en Les Corts no puede estar representado de la misma manera que Podemos o Ciudadanos, formaciones que obtuvieron mucho menor apoyo electoral en las pasadas elecciones autonómicas. La propuesta del PP pasa por que los tres candidatos que elige directamente el Consell correspondan uno al PSPV, uno a Compromís y uno a Podemos. De esta forma, de los tres que serían designados por Les Corts el PP podría obtener dos representantes y Ciudadanos el otro consejero. La otra de las opciones pasaría por dejar fuera al candidato propuesto por Ciudadanos, ya que con los votos del Paritdo Popular no harían falta que se sumase la formación. El partido naranja propuso hace un año suprimir el consejo en el que ahora está negociando entrar.

El actual órgano está formado en su mayoría por candidatos que fueron elegidos directamente por el Partido Popular. Todo hace suponer que las nuevas designaciones llevarán a crear un Consell Juridic muy diferente, en donde las fuerzas de izquierdas tengan más representación.

En el caso de que no se pudiera llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas también sería posible un pacto entre el tripartito y Ciudadanos. Esta opción podría dejar al Partido Popular sin representación en el consejo. Pero pese a que numéricamente es una opción posible, sería una propuesta un tanto arriesgada ya que dejaría al margen al partido mayoritario en la cámara autonómica.

Sea cual sea la fórmula, las negociaciones no se vislumbran nada fáciles. La anterior renovación estuvo atascada durante más de un año pese a que la aritmética parlamentaria, en donde los populares contaban con mayoría absoluta, era mucho más fácil que en la actualidad. Desde la Generalitat tampoco se ve como un drama que los miembros pasen a estar en funciones ya que, pese a que actualmente los cargos fueron designados mayoritariamente por el PP, un nuevo consejo traería otros problemas debido a la difícil composición que tendría y lo difícil que sería que todas las partes alcanzaran una misma posición.