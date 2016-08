Compromís volvería a presentarse en coalición si hubiera nuevas elecciones porque «la suma es mejor que la división»

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado que esta formación volvería a presentarse en coalición si hubiera unas terceras elecciones generales, como hizo en las del pasado 20D, con 'Es el moment', y del 26J, con 'A la valenciana', porque "la suma siempre es mejor que la división" y "es seguro que juntos" se puede "sumar más".

Baldoví, que se ha pronunciado de este modo en una entrevista a Europa Press, ha defendido esta posibilidad para lograr mayor representación en el Congreso, "aunque luego hagamos caminos diferentes" y no se comparta grupo parlamentario. No obstante, ha indicado que espera que "de ninguna de las maneras" haya nuevos comicios y que confía en se pueda conformar una alternativa diferente a un gobierno presidido por Mariano Rajoy.

El diputado ha considerado que aún en esos "caminos diferentes hay muchísimos puntos de encuentro" para poder sacar adelante iniciativas contempladas en el programa electoral. Como "ejemplo" ha comentado que en la pasada legislatura los representantes de su coalición presentaron "una proposición de ley para reformar el sistema de financiación de las comunidades autónomas" que salió adelante con el voto de todos sus integrantes aunque estaban en grupos distintos.

Joan Baldoví ha destacado que "esa manera de hacer política es la que inevitablemente viene" para el futuro. "Tenemos que ponernos de acuerdo, hay que ser flexible y generoso. Hay que ponerse de acuerdo en intereses generales y no mirar tanto los intereses de tu propio grupo" sino "los de los ciudadanos", ha expuesto.

De este modo, ha defendido la posibilidad de "repetir un modelo que ha funcionado", también por el "gran resultado" logrado por su coalición en el Congreso "al ir juntos", con "nueve diputados y tres senadores". A su vez, ha opinado que "la división lo único que podría hacer es beneficiar al PP".

Por otro lado, respecto a si Compromís considera un fracaso no haber logrado grupo propio en la Cámara Baja y estar en el mixto, Baldoví ha lamentado que haya sido "la interpretación de la Mesa" la que ha impedido tener representación propia.

Reforma de reglamento y recurso en el TC

Joan Baldoví ha considerado, en consecuencia, que "el reglamento" del Congreso "necesita una reforma para que sea muy claro y no se pueda interpretar de forma arbitraria". Tras ello, ha destacado que Compromís tiene previsto promover "un cambio del artículo 23" de esa norma "para que no se pueda interpretar por parte de la Mesa la concesión o no de grupo en función de su composición y de los intereses políticos que tenga su mayoría".

En este punto, preguntado por si considera que su formación ha perdido representatividad al estar en el grupo mixto o capacidad de intervención, Baldoví ha afirmado que su formación "luchará para que la visibilidad de los valencianos, sus intereses y problemas estén presentes en el Congreso". "En la pasada legislatura tuvimos un solo diputado en un grupo mixto de 18, ahora somos cuatro en un grupo mixto de 19. Por tanto, Compromís va a tener más tiempo y más capacidad de presentar iniciativas", ha dicho.

Joan Baldoví ha confirmado, asimismo, que Compromís tiene previsto presentar en septiembre ante el Tribunal Constitucional el recurso que anunció por no contar con grupo propio en la Cámara Baja, con el fin de "denunciar la arbitrariedad de la decisión de la Mesa" y "llegar hasta el final cuando creemos que se ha vulnerado un derecho legítimo a tener grupo" propio.

El Consell funciona

Por otra parte, preguntado por el funcionamiento del Gobierno valenciano, conformado por PSPV y Compromís con el respaldo de Podemos, el diputado ha indicado que "el talante de tranquilidad" que su presidente, Ximo Puig (PSPV), ha dado a Consell y "la buena sintonía" que tiene con su vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), han propiciado "el sosiego" necesario para que este ejecutivo "pueda funcionar".

Baldoví ha agregado que el Gobierno valenciano marcha "razonablemente bien" a pesar de que la Comunitat Valenciana cuenta con una "lamentable financiación desde hace muchos años". El parlamentario ha asegurado que su formación seguirá reclamando en el Congreso una financiación adecuada para los valencianos.

A este respecto, ha avanzado que "Compromís intentará estar presente en la Comisión de Hacienda y en la Fomento" porque abordan asuntos "fundamentales y especiales para los valencianos". "La infrafinanciación afecta a todo, a políticas sociales, educativas, sanitarias, de empleo y de juventud", ha apostillado.

Asimismo, Joan Baldoví ha lamentado que los valencianos tengan que "recurrir un año y otro a una engañifa que se llama FLA" con la que "nos prestan recursos que legítimamente teníamos que haber tenido en su momento".