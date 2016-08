El PP pedirá al Consell una normativa de urgencia para que los alumnos reciban las becas

El grupo parlamentario popular exigirá al Consell una normativa de urgencia, acelerando al máximo todos los plazos administrativos, para que los alumnos universitarios con derecho a beca puedan recibirla este mismo curso.

Así lo han anunciado los portavoces de Juventud, Juan Carlos Caballero, y de Educación, Beatriz Gascó, después de que la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de paralizar parte de las becas de Educación que excluyen a los alumnos de las universidades privadas.

En un comunicado, Caballero ha afirmado que el Consell "lo puede vestir como quiera, pero la clave está precisamente en la exclusión" y ha señalado que la medida adoptada por la Conselleria "excluye a los estudiantes de las universidades privadas y divide a los universitarios en buenos y malos".

A su juicio, el conseller de Educación, Vicent Marzà, "debe hacer frente a las consecuencias de sus decisiones sectarias y caprichosas" y ha señalado que "parece estar reñido con el mundo universitario desde el primer día".

"En un año el Consell ha querido excluir a los estudiantes de las privadas de las prácticas en centros públicos y se empeñó en aprobar esta orden de becas a sabiendas de que no velaba por la igualdad. Por no hablar de la mentira contrastada de que iban a bajar las tasas universitarias y que se ha quedado en nada", ha indicado.

Caballero ha apuntado que "si un estudiante cumple con los criterios académicos y de renta fijados no se entiende por qué no puede tener el derecho de acceder a una beca".

El diputado ha recordado, además, que en la elección de un centro privado "incurren multitud de variables. Hay estudiantes que por nota se quedan fuera de la pública y que optan por la privada haciendo un esfuerzo porque irse fuera sería incluso más caro. Para Marzà, sin embargo, estos alumnos son ricos".

La portavoz de Educación, Beatriz Gascó, ha señalado que "desde hace meses estamos advirtiendo de que cada paso que da Marzà afecta directamente y de manera perjudicial a los valencianos y cada decisión importante que ha tomado esta hoy en los tribunales. Las estadísticas hablan por sí solas".

"No hay medida que tome Marzà que no sea polémica, y no lo dice el PPCV, lo dicen los padres, cuando no ven un euro de XarxaLlibres, lo dicen los docentes, a los que emplea como bibliotecarios en verano, lo dicen las escuelas católicas, los concertados y los estudiantes abocados a un modelo de inmersión lingüística".

Gascó ha recordado, además, que el Consell Jurídic Consultiu ya advirtió en un dictamen de que la exclusión de las universidades privadas contravenía la Ley Orgánica de Universidades.

"Marzà dice que el recurso paraliza las becas, y en realidad lo que busca es que haya becas para todos", ha agregados.

Para la parlamentaria, "desde el minuto 1 en que Marzà se sentó en la Conselleria de la calle Campanar todas las decisiones han sido subjetivas, temerarias y sin fundamentos jurídicos, y de estos barros estos lodos".

"Debe ser consciente de que gobierna para todo el mundo, no para unos pocos. Hay que gobernar con las mismas reglas para todos, eso es lo que caracteriza a un buen gestor. Si quiere aplicar a la educación su máxima de Sin desobediencia no hay independencia lo que va a hacer es desmontar la educación y arruinar su carrera política", ha apuntado.

Para Gascó, es una "irresponsabilidad sin precedentes que en lugar de entonar el mea culpa por una decisión sectaria y politizada responsabilicen a una de las universidades agraviadas".