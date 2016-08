El PP llevará a la fiscalía al alcalde de Tavernes por las facturas de Atapuerca

valencia. El diputado provincial del grupo popular Guillermo Barber acusó ayer al alcalde de Tavernes de la Valldigna, el nacionalista Jordi Juan (Compromís), de «mentir» por cobrar 239 euros en dietas por los 1.262 kilómetros que hizo con coche oficial a Atapuerca. Para Barber, «es una actitud impropia de un alcalde y diputado autonómico cobrar dietas que no le correspondían y mentir a los ciudadanos».

El PP denunciará ante Fiscalía «en próximas fechas» esta situación para que el Ministerio Público valore «si se ha producido la comisión de algún ilícito penal en esta larga lista de irregularidades» en la gestión de Juan. En un comunicado, el diputado del PP apuntó que el alcalde de Compromís «solicitó personalmente, y así lo firmó en un documento oficial, el cobro de esas dietas pese a utilizar un vehículo de la flota municipal».

Barber afirma que «sólo la denuncia del PP municipal provocó que el alcalde de Tavernes iniciara la devolución de las dietas, al igual que sucede con el dinero de las habitaciones del hotel donde se alojó dos noches con su familia, viaje en el que fue acompañado por otros dos ediles, uno de ellos también con sus familiares».

«Si no hubiéramos denunciado este intento de cobrar dinero público de forma fraudulenta, jamás se habría producido la devolución», afirmó Barber.

Sin embargo, el alcalde considera que la versión que ofrece el PP es incorrecta. «Asumo mis errores y los de mi equipo. Todos. Mi fallo fue firmar ese cobro de dietas, pero cualquier alcalde sabe que, diariamente, se da el visto bueno a un montón de papeles, y eso es lo que ocurrió en este caso», indicó Juan, quien afirmó que «el pago de las facturas por mi parte no obedeció a que el PP lo hubiese hecho público. La realidad es que los populares preguntaron por esas facturas y, a partir de ahí, comprobándolas, me di cuenta del error, consulté al interventor y procedimos a enmendar el fallo. No hay más».

Barber aludió a las declaraciones del portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, en las que aseguraba que Juan era «una persona totalmente honrada», y replicó que «una persona honesta no actúa como lo ha hecho el alcalde de Tavernes de la Valldigna».