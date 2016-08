Baldoví defiende al alcalde de Tavernes ante las críticas internas

valencia. El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, aseguró ayer que pone «la mano en el fuego» por el alcalde de Tavernes de la Valldigna (Valencia) y miembro de esta coalición, Jordi Juan, a quien definió como una «persona absolutamente honrada», tras las críticas que ha recibido en los últimos días por los gastos realizados en un viaje institucional a Atapuerca a principios de julio y la multa que le pusieron por exceso de velocidad y que recibió el consistorio. Algunos de esos comentarios contra Juan proceden del propio entorno de Compromís, una coalición en la que Jordi Juan se enmarca en el sector más críticos con la dirección, tanto en el caso de su compañero del Bloc, Enric Morera, como respecto a la líder de Iniciativa, Mónica Oltra.

El alcalde de Tavernes es un firmante habitual de los principales manifiestos que durante los últimos dos años se han promovido en el seno de la coalición contra el modo en que la dirección ha gestionado las primarias o ha negociado con Podemos para concurrir a las elecciones.

Ahora es él quien está en el disparadero y Baldoví uno de los pocos dirigentes destacados del partido que se ha sumado a la defensa de Juan desde las redes sociales por parte del sector de Compromís más nacionalista. El diputado admitió ayer que no conoce a fondo la noticia pero aprovechó para expresar su confianza en Juan. «Acabo de llegar de fuera, la noticia no la he leído pero, en todo caso, lo conozco, me parece una persona absolutamente honrada», señaló el diputado nacional respecto al alcalde y parlamentario autonómico. acional.

Baldoví apuntó que imagina que la polémica surgida en torno al primer edil de Tavernes de la Valldigna «habrá sido fruto de algún error o de alguna mala explicación. Pongo la mano en el fuego por él».

Los hechos que afectan al alcalde trascendieron recientemente después de que llegara al Ayuntamiento de Tavernes una sanción por exceso de velocidad a un coche adscrito a la Policía Local y que usó el alcalde como, según él, «opción más barata» para viajar a Atapuerca, donde aseguró que había sido invitado para conocer la explotación del yacimiento desde un punto de vista turístico y poner en marcha una iniciativa similar en la Cova del Bolomor.

El concejal de Hacienda de la localidad, Perfecto Benavent, explicó en su momento que pagó él la multa impuesta al alcalde (de 50 euros) para liquidar el importe cuanto antes.