Ximo Puig visita a Lerma con la radicalización del Consell como gran punto de desencuentro

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, retomó el sábado su actividad tras las vacaciones con fuerzas renovadas. La agenda de su primer día fue intensa: Xàtiva por la mañana, Siete Aguas por la tarde y Buñol por la noche. El domingo descansó. El lunes arrancó la semana con brío y protagonizó reuniones y comparecencias hasta las 18.30, cuando se desplazó a Albalat dels Tarongers al funeral del pintor Joaquim Michavila. Este pasado martes, sin embargo, Puig se reunió con el conseller de Educación, Vicente Marzà y ahí se cortó su agenda oficial. Sin embargo, eso no quiere decir que el jefe del Consell se dedicase a la vida contemplativa. Al contrario. Hacia las tres de la tarde llegó a la casa de veraneo de un viejo amigo, Joan Lerma, expresidente de la Generalitat, superior directo del propio Puig cuando éste era su jefe de Gabinete y, actualmente, vicepresidente segundo de la Mesa del Senado. Esta vez, el actual líder del PSPV no acudió a Gilet como en ocasiones anteriores, ni más lejos que el año pasado, cuando el Molt Honorable comió en un bar de la localidad durante sus fiestas, en fechas muy similares a las de ahora. Esta vez fue a ver a Lerma con discreción.

Puig visitó a Lerma acompañado por varios destacados militantes del PSPV. Entre todos ellos, Jose María Cataluña, exsecretario de Finanzas del PSPV, un histórico responsable de las cuentas del partido socialista valenciano que fuentes de la formación lo consideran como el tradicional mediador de este tipo de encuentros. Cataluña deberá declarar el próximo mes de septiembre ante la juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, citado como investigado (antiguo imputado) junto a otra veintena de exconsejeros de Bancaja cono motivo de una instrucción que investiga una aprobación de créditos.

«Es lógico que se reúnan. Lerma está muy mosqueado con Puig», comentó un dirigente socialista al ser interrogado por LAS PROVINCIAS. Desde hace meses, expresidente y presidente no conectan por dos motivos: la tirante relación de Puig con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la actitud adoptada por el Consell de confrontación respecto a colectivos valencianos de centro-derecha, especialmente en materia religiosa.

El actual secretario general del PSPV mantiene una actitud muy poco entusiasta respecto al liderazgo de Sánchez, quien en su momento se sintió muy molesto porque Puig no expresó ningún tipo de malestar cuando Podemos y Compromís votaron 'no' a la investidura del candidato socialista. Esa actitud neutral del líder del PSPV fue respondida con una negativa rotunda a la iniciativa de Puig de acudir al Senado con podemistas y nacionalistas valencianos en las últimas elecciones generales. Esa falta de química molesta a Lerma, entre otros dirigentes valencianos que no comprenden la falta de sintonía del barón con el candidato socialista a ocupar la Moncloa. Igualmente, el expresidente considera equivocada la política de enfrentamiento del Consell con sectores como el de los colegios concertados, así como las iniciativas anunciadas por el PSPV de rechazo a las manifestaciones del cardenal Cañizares. Lerma preferiría que en la Generalitat pesase más el talante centrado del PSPV que la actitud más radical de Compromís.

Cónclave en Gilet

Ximo Puig llegó el martes a Gilet a las tres menos cuarto de la tarde. Era una de las escasas ocasiones en las que acudía a la casa que Joan Lerma ocupa en el municipio del Camp de Morvedre durante sus periodos vacacionales. Le acompañaba su esposa, Amparo Panadero, y un grupo amplio de personas. De camisa, pantalón largo y zapatos los hombres, de vestido las mujeres. La visita del jefe del Consell no había sido anunciada a bombo y platillo como en otras ocasiones, se había llevado con prudencia. A juzgar por el atuendo de los asistentes, apuntaba a reunión formal. Ni rastro de bermudas y chanclas.

El encuentro se prolongó durante más de tres horas, ya que, según las fuentes consultadas por este periódico, a las seis menos cuarto de la tarde los visitantes, entre los que se encontraba Puig, continuaban en el interior de la casa. El exsecretario de Finanzas del PSPV y exalcalde de Gilet durante 16 años, José María Cataluña, abandonó de los primeros el inmueble.

El 30 de agosto del año pasado fue la última ocasión que el presidente de la Generalitat acudió a Gilet con motivo de sus fiestas patronales. Entonces, el cicerone habitual de este tipo de encuentros en la localidad, Cataluña, acompañó a Puig en todo momento. Organizó una comida y lo acercó a los ciudadanos. Antes de las elecciones autonómicas de 2015, el jefe del Consell también se dejó caer por el municipio con los candidatos del PSPV a las alcaldías de la comarca en un acto de campaña. El anfitrión volvía a ser el mismo.

Sin embargo, nadie en la localidad conocía la reunión del martes en el chalé de Joan Lerma. Sólo Cataluña, uno de los hombres de máxima confianza del expresidente de la Generalitat y actual vicepresidente primero de la Mesa del Senado, quien volvía a actuar de mediador.