A 1.000 euros por minuto en Les Corts
D. BURGUERA Valencia Miércoles, 1 noviembre 2017, 22:22

Una quincena de diputados que madrugaron para salir desde Dènia, Elche o Castellón, participaron ayer en una comisión de investigación en Les Corts, la de Ciegsa, que arrancó a las 10.05 horas y acabó a las 10.08. Concretamente, la sesión se prolongó 211 segundos, tres minutos de comisión, que precisamente por los gastos en kilometraje y dietas supone como media un coste de 3.000 euros. La inversión en la fugaz sesión (duró menos de lo que cuesta leer este artículo) obedece a que los cuatro comparecientes que estaba previsto que declarasen ayer no fueron localizados.

La ausencia de los convocados se sabía desde la semana pasada, pues ya entonces no se había logrado contactar con los cuatro exempleados de Ciegsa. Sin embargo, se mantuvo la convocatoria de la comisión, a pesar de que el único punto del orden del día no corría prisa y podría haberse incluido en la reunión del 13 de noviembre, cuando se espera que ya se pueda localizar a alguien de los comparecientes, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con el que a día de ayer todavía no se había contactado.

Consuelo Ordónez Fenollar, Antonio Gil Monteagudo, Juan Sanchis Torres y Ramón Cervera Prada estaban citados para ayer en el calendario de comparecencias. Se da la circunstancia de que Sanchis fue vicepresidente de la Diputación de Valencia entre 1995 y 1999.

Consuelo Ordónez, hermana del diputado vasco asesinado por ETA en 1995, es la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Este periódico tardó en localizar el teléfono móvil de Consuelo Ordóñez a través de diputados de Les Corts (que no son del PP) menos de cinco minutos, el tiempo aproximado que duró la comisión de ayer.

La comisión acordó por unanimidad y rápidamente pedir copia de todos los contratos realizados por Ciegsa pública con empresas de trabajo temporal y la comparecencia de dos asesores: los letrados del despacho Broseta Mariano Ayuso y Beatriz Montes. El par de nuevos comparecientes se incluyen a propuesta de PSPV, Podemos Compromís y Cs, y su presencia fue aprobada por unanimidad a la espera de que, ellos sí, sean localizados.