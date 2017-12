'No te vistas para cenar' Viernes, 22 diciembre 2017, 01:00

La Sala Flumen (C/ Gregorio Gea, 15) estrena hoy viernes 'No te vistas para cenar', de Marc Camoletti. Cuenta con un reparto excepcional formado por Helena Font, Paula Bares, Isabel Gaudí, Alberto Vázquez y Jose Saiz. Producida por Saga Producciones, S.L., es un auténtico vodevil, una historia de enredos, diálogos equívocos, aperturas y cierres de puertas y risas del público, bajo la dirección de Jose Saiz. Con personajes perfectamente definidos y diferentes unos de otros, la hacen la comedia perfecta para estas Navidad. La trama gira en torno a Fernando, que aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante a pasar el fin de semana con él y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él esperaba.