Vinostrum, variedad y buen precio

Desde hace años, el mundo del vino se ha convertido en un fenómeno social, y si antes no nos importaba que vino íbamos a llevar a una comida o cena, ahora nos preocupamos hasta límites insospechados, dándole mil vueltas al vino que vamos a llevar a la casa de unos amigos.

El fenómeno, posiblemente nació con la serie televisiva Falcon Crest, cuando la malévola Ángela Channing nos descubrió que el vino se elaboraba con diferentes variedades, y que éstas llevaban nombres tan singulares como Chardonnay, Cabernet Sauvignon o Pinot Noir. Una situación en la que apenas discerníamos las variedades, pues la mayoría pensábamos que el vino provenía de una uva única. En Valencia, no son muchos los establecimientos que ayuden , o nos ayuden en esa concienzuda tarea de elegir ese vino que sorprenda a nuestros amigos, por fortuna los pocos que hay lo hacen de manera muy profesional.

Desde hace varios años, cuando me encuentro por el centro me acercó al rehabilitado Mercado de Mossen Sorell, allí se encuentra Vinostrum, un establecimiento que divulga la cultura del vino, y todo aquello que le rodea.

Su responsable es Luis Palomar, todo un profesional del mundo de la hostelería, que ha encontrado en su parada, una inmensa posibilidad de divulgar toda la cultura vinícola que posee, que es mucha y muy variada.

Junto a él se encuentra su pareja, Boni Cambón, y su hija Lidia Palomar. Los forman un trio divertido, afable y en el local que poseen una diligente actividad de todo aquello que rodea al mundo del vino; degustaciones, cata, asesoramientos. El local que posee en el Mercado de Mossen Sorell es acristalado y luminoso, y la oferta de vinos que encontramos es lo suficientemente amplia y variada para pasar un buen rato allí pues además de vender vino, también los ofrecen a copas.

La oferta, cómo he dicho es variada, encontrando vinos, no solo españoles, sino una buena oferta de vinos internacionales, empezando cómo no, por las etiquetas de champagne. En total podemos encontrar unas 500 referencias o etiquetas.

Cómo he dicho, cuando me encuentro por el centro me suelo acercar, porqué además de encontrar esos vinos a copas, encuentras una amplia oferta de tapas, en las que Lidia vuelta todo su encanto y delicadeza gastronómica. Es acogedor, y la sonrisa de Boni ilumina doblemente el espacio, y su conocimiento vitivinícola le permite adivinar mis gustos y los de mi buen amigo Marcelo Soto que me acompaña para la ocasión.

Empezamos con uno de mis cavas preferidos, el de Vegalfaro, lo elabora Rodolfo Valiente, y utiliza las variedades Chardonnay y Macabeo. Es un cava al que Rodolfo le da una larga crianza, por lo que encontramos un vino con un carbónico muy bien integrado. Notas de panadería y levaduras, pero también tiene unos aromas cítricos que lo hacen muy apetecibles.

Para acompañar estas copas de cava, Lidia nos ha preparado dos tapas; esgarraet y una ensaladilla murciana.

Al esgarraet le da un toque ahumado, muy sutil y algo aromático, mientras que a la ensaladilla le incorpora cierta intensidad encurtida (vinagre), dos tapas que acompañan al cava a la perfección, gracias a esos toques frescos y cítricos que encontramos en él. En el mercado no se puede hacer fuego, por lo que todas las tapas que nos ofrecen se sirven atemperadas o frías.El siguiente vinos que nos ofrece es Rebel-lia , también de Vegalfaro y que pertenece a la D.O. Utiel-Requena. Este blanco tiene una cierta mineralidad, y el corto espacio de tiempo que ha pasado en barrica le da una maravillosa y seductora untuosidad. Las variedades que se utilizan en su elaboración son el Chardonnay y la Sauvignon Blanc.

Caviar de erizo

Para este vino pedimos unos espárragos 'cojonudos' con caviar de erizo. Las verduras no son fáciles de armonizar, pero esa untuosidad de la que hablaba, facilita esa posibilidad, encontrando un bocado delicado y sutil. Las huevas de erizo, le aportan una ligera mineralidad, que el vino aguanta a la perfección gracias a esa acidez que encontramos y nos parece deliciosa. Y con el mismo vino seguimos con la siguiente tapa que son un mejillones 'L' con chips de patata.

Debe de ser un trauma infantil, porqué mi pasión por lo mejillones en escabeche me lleva a pedirlos dónde los encuentre. Son de un calibre bastante equilibrado, el escabeche es suave, y hay que reconocer que con las patatas fritas, forman un binomio gastronómico, difícil de igualar. Como fin del aperitivo-comida, no podemos saltarnos el Pago de los Balagueses Syrah, que la Guía Repsol lo acaba de nombrar uno de los tres mejores vinos de Pago de España, otorgándole una puntuación de 92 puntos.

No olvidemos que este vino tiene una historia la cual lo relaciona con los íberos, pues fue en la zona de la Solana de Las Pilillas, dónde éstos hace siglos, comenzaron a cultivar y a elaborar los primeros vinos de la comarca, cómo lo atestigua, los yacimientos encontrados en la zona.

Rodolfo sigue siendo muy fiel a este vino, pues es uno de los que mayores satisfacciones le ha reportado desde que inició su labor de enólogo y bodeguero.

La principal característica, es que ha sabido sacar la tipicidad de la variedad Syrah desde el primer momento. Y es por ello que entre los aromas encontramos fruta roja, con cierta madurez y frescura. Destacan los toques tostados, muy bien integrados con la fruta. En boca es goloso, posee una ligera acidez y el postgusto es prolongado y agradable.

Para este vino, nos ofrece un queso manchego curado 'El Pesebre'. Y finalizamos con un poco de Micuit de foie que elabora la propia Lidia. Dos platos que acompañan con temple a este vino, que gracias a esa golosidad, lo hace muy abierto a un sinfín de armonías y acompañamientos.

Luis, Boni y Lidia, han sabido darle una atmosfera muy agradable y hospitalaria a esta tienda. El horario no les ayuda mucho, aunque está aprobado un nuevo horario que les permite abrir desde las 9 de la mañana a las 21 h. en horario ininterrumpido, de momento estos son los horarios. Todos los días abren de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y los jueves, viernes y sábado, pueden abrir por la tarde desde las 18 h a las 21 horas.

Les recomiendo la visita al Barrio del Carmen, y a la hora del aperitivo, o alguna de las noches que está abierto, se dejen caer por Vinostrum. Disfrutaran de los vinos y el conocimiento que Luis y Boni poseen de ellos, al tiempo que podrán disfrutar de las tapas de Lidia, en ambiente acogedor y tranquilo. Felicidades.

Vinostrum. Mercado de Mossen Sorell. Plaza de Mossen Sorell s/n. Telf. 691849907. Valencia.