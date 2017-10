El vino Venta del Puerto Nº 18, entre los grandes GPS Viernes, 6 octubre 2017, 00:40

El vino Venta del Puerto, Nº 18 2012, elaborado por Bodega La Viña (La Font de la Figuera), socia de Anecoop y con D.O.P. Valencia, incorpora por primera vez al palmarés de Anecoop Bodegas el mayor galardón de uno de los concursos más importantes del mundo, Mundus Vini, además de recibir el nombramiento de Best of Show Valencia, que indica que se trata del mejor vino de la D.O.P. Valencia presentado a concurso. La importancia de este certamen queda demostrada con los más de 10.000 vinos presentados cada año. En este certamen de Mundus Vini 2017, los vinos de Anecoop han conseguido, además del Gran Oro, seis medallas de oro y once de plata para vinos producidos por sus socios La Viña y Bodegas Reymos de Cheste (Valencia), y por las bodegas colaboradoras San Martín y Proyecto Unsi.