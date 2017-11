Las vidas de Lluís Homar El actor Lluís Homar durante la representación de 'Terra Baixa'. / lp El director y actor catalán trae al Teatro Principal de Valencia 'Terra Baixa', una historia en la que da vida a los cuatro personajes principales de la obra NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 3 noviembre 2017, 00:24

'Terra Baixa', del dramaturgo Àngel Guimerà, una de las obras más traducidas y representadas de la literatura catalana, podrá verse a partir del próximo 9 de noviembre en el Teatro Principal de Valencia. Adaptada por Pau Miró, que también dirige el montaje, y Lluís Homar, que a su vez se sube en solitario al escenario, la obra está salpimentada con música de Silvia Pérez Cruz, creada para la ocasión. En un monólogo, que está cosechando grandes elogios de crítica y público, Homar da vida a los cuatro personajes principales de la obra: el ingenuo pastor Manelic, que baja de la tierra alta para casarse con Marta, la chica que trabaja para Sebastià y que mantiene una relación con éste, y Nuri, amiga de Manelic. En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Lluís Homar manifestó que, aunque representa a cuatro personajes, sobre el escenario será él mismo. «Los espectadores me verán y oirán mi voz porque de lo que se trata es de plasmar un recorrido interior por la esencia de 'Terra Baixa'».

- ¿Qué representa 'Terra Baixa'?

GUÍA Dónde Teatro Principal de Valencia (C/ Barcas, 15). Cuándo Desde el jueves 9 al 12 de noviembre. Horarios De jueves a sábado a las 20.30 horas. Domingo a las 18 horas. Por la mañana, sesiones concertadas para grupos. Precio Desde 14 euros. De interés El sábado 11, a las 18 horas, coloquio con Lluís Homar en el vestíbulo del Principal. Entrada libre hasta completar aforo.

- Es un punto de partida. Es una declaración de principios. Es una gran obra clásica de Àngel Guimerà, que es como nuestro Shakespeare, de la que se han hecho dos películas, dos óperas, y ha sido traducida a varios idiomas. Es un canto a la libertad, un himno al amor, una bajada simbólica de la tierra alta de la bondad y la inocencia del pastor que vive en las montañas con la única compañía de su rebaño y desconoce el comportamiento de la gente, con la tierra baja de la manipulación del personaje de Sebastià.

- Creo que la considera su obra fetiche.

- Sí, interpreté con 17 años el papel de Manelic y a esa edad ya sentí lo que era identificarse con un personaje. Es una obra que me ha acompañado siempre.

- ¿ Cómo se le ocurrió representar a los cuatro personajes principales?

- En un momento personal me planteé llevar al escenario 'Terra Baixa' y me estaba preguntando qué personaje interpretar. Para Manelic ya era mayor y tampoco iba a hacer el papel de Sebastià, excepto que fuera el director. En ese proceso vi a Núria Espert interpretando 'La violación de Lucrecia' y me dije: «no he visto a uno sino a cuatro actores en el escenario». Eso me impactó como espectador y fue lo que me llevó a proponer una adaptación como esta de 'Terra Baixa'.

- ¿Y cómo pensó en resolver los timbres de voz masculinos y femeninos de los diferentes personajes?

- Yo no cambio la voz. Es mi voz, es mi gesto, yo no compongo ningún personaje. Paso de uno a otro en función de lo que le ocurre a cada personaje. Viajo a través de las emociones de los personajes, pero siendo yo. Y aunque pudiera parecer un ejercicio de lucimiento personal, es más de generosidad, de mostrarme en el escenario.

- ¿Con cuál de los protagonistas se siente más cómodo?

Los cuatro personajes me resultan igual de cómodos. Me ocurre como a los autores, soy un poco todos los personajes de la obra.