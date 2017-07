Este verano, haz deporte gratis en la Malvarrosa Los Taronja Games celebrados en la playa de la Malvarrosa. Es importante protegerse del sol, mantenerse hidratado y evitar las horas centrales del día para ejercitar CONCHA MOLINA Valencia Jueves, 13 julio 2017, 21:00

Hacer deporte en verano puede convertirse en algo complicado: hace calor, llegan las vacaciones, los gimnasios cierran... Sin embargo, la playa de la Malvarrosa de Valencia se convierte en un gimnasio al aire libre con muchas actividades y mejor aún: con vistas a primerísima línea de playa.

Si no quieres dejar de hacer ejercicio porque llega el verano o no tienes presupuesto, solo hace falta pasar por la Malvarrosa y participar en cualquiera de las actividades gratuitas que hay en su paseo. Y los más atrevidos y autónomos, aquellos que prefieren ir por libre, pueden incluso atreverse a practicar actividades por su cuenta que no requieren mucho material.

El gimnasio en la playa

Clase de yoga gratis en la Malvarrosa. / LP

La Fundación Deportiva Municipal organiza todos los días clases que imitan a la perfección el entorno de un gimnasio: yoga, pilates, GAP, zumba, taichí y Cross Training.

Tanto si los nombres de estas disciplinas te resultan familiares como si no, solo debes acercarte a la playa de Valencia y unirte a cualquiera de sus clases libres. Las sesiones se imparten en las horas con menor exposición solar para evitar el calor.

¿Dónde?instalación de voley playa de la Playa de la Malvarrosa

¿Cuándo?Lunes: yoga de 9:00 a 11:00 y pilates de 10:00 a 11:00; martes: GAP de 19:30 a 20:30 y zumba de 20:30 a 21:30; miércoles: taichí de 9:00 a 10:00 y de 20:30 a 21:30, zumba de 10:00 a 11:00 y yoga de 19:30 a 20:30; jueves: GAP de 9:30 a 10:30 y zumba de 20:30 a 21:30; viernes: yoga de 9:00 a 10:00, pilates de 10:00 a 11:00, cross training de 19:30 a 20:30 y zumba de 20:30 a 21:30; sábado: taichí de 9:00 a 10:00, zumba de 10:00 a 11:00 y de 19:30 a 20:30 y cross training de 20:30 a 21:30; domingo: yoga de 9:00 a 10:00 y zumba de 10:00 a 11:30.

Las ventajas del yoga beach

Durante el mes de julio y agosto, cada lunes y miércoles de 7:00 a 8:30, la escuela Bikram Yoga Valencia imparte clases de yoga en la playa. El aforo es limitado y hay que reservar plaza gratuita un día antes de cada clase a través de la página web de Sunset Gabbeach.

El bikram yoga es beneficioso para mejorar la flexibilidad, fortalecer la columna vertebral, reducir el estrés, eliminar toxinas, retardar el envejecimiento... Las clases de una hora de duración consisten en la realización de veintiséis posturas y dos ejercicios de respiración para empezar el día con energía.

¿Dónde? En el Paseo de Neptuno número 30, en el local Sunset Gabbeach.

¿Cuándo? Lunes y miércoles de 7:30 a 8:30 horas.

Clases de pilates en el Cabañal

Clase de pilates adaptado en el punto accesible de la playa del Cabaña. / Ayuntamiento de Valencia

Cada lunes y miércoles de julio y agosto a las 9:15 horas la biblioteca de la playa del Cabañal "Bibliomar" celebra clases de pilates impartidas por un profesor cualificado.

Además, en el punto accesible de la playa del Cabañal cada martes y jueves de 12:00 a 13:30 horas, el Ayuntamiento de Valencia organiza clases de pilates adaptado dirigidas a personas con diversidad funcional dentro del programa El Sentir del Sol.

En ambos casos es necesario inscribirse previamente al inicio de la clase en el mismo sitio en que se imparte la clase.

Con casi un siglo de historia, el pilates es una entrenamiento muy beneficioso para el cuerpo y ayuda a mejorar el tono muscular y corregir la postura. Es un deporte apto para cualquier edad y nivel de práctica deportiva y perfecto para reducir el estres y prevenir lesiones musculares.

¿Dónde? Bibliomar y punto adaptado de la playa del Cabañal.

¿Cuándo? Lunes y miércoles a las 9:15 y martes y jueves de 12:00 a 13:30 horas.

Intalaciones deportivas en la arena

Torneo de futbol playa en el Cabañal. / Ayuntamiento de Valencia

Deporte olímpico y divertido para jugar con amigos. La Playa de la malvarrosa cuenta con unas instalaciones de voley playa, unas redes en la arena de acceso libre para poder jugar. El único material necesario: una pelota y un par de amigos.

Asímismo, también hay unas porterías para poder jugar al fútbol e instalaciones para practicar distintos ejercicios que pueden sustituir perfectamente a cualquier gimnasio.

Running por el paseo

Vídeo. Valencia Ciudad del Running

Los 4 kilómetros del paseo marítimo valenciano se convierten en la maratón particular de cualquier aficionado al running. Bien por el asfalto, bien por la arena, la falta de coches y la libertad de espacio facilitan hacer una buena carrera con mejores vistas todavía.

Otro recorrido interesante es la ruta de la Marina Real, unos 5,7 kilómetros de ida y vuelta desde al explanada que pasa por los antiguos boxes de la Fórmula 1 y los muelles del puerto.

Sin embargo, esta ruta apenas tiene puntos de hidratación, por lo que es aconsejable evitarla en horas de sol intenso y llevar siempre agua.

Mucha diversión, poco material

Son muchas las academias en al Malvarrosa que imparten clases de vela, surf, kitesurf, buceo... pero no hace falta gastarse mucho dinero para poder disfrutar en el mar de actividades que no requieren mucho material ni habilidad.

Es el ejemplo del Stand Up Paddle o paddle board, la versión 'light' del surf perfecta para el tranquilo mar de la Malvarrosa.

Esta práctica tiene su origen en la Polinesia y ha ido ganado adeptos en las costas españolas durante los últimos años. La teoría es sencilla: consiste en mantenerse en pie encima de la tabla y usar el remo para moverse. En la práctica: muchas caídas y diversión.

Material necesario: una tabla, el remo y algo de paciencia, no es tan fácil como parece. Es recomendable hacerlo en una zona con bastante profundidad para evitar impactar con el fondo al caer.

Los beneficios son múltiples, pues se ejercitan prácticamente todos los músculos del cuerpo, mejora los reflejos y el equilibrio y es muy refrescante.

Vídeo. Youtube

Para la siguiente actividad, solo es necesario una pelota de yoga de plástico grande, enterrar la mitad en la arena para utilizarla como plataforma de impulso para saltar y dar volteretas en el aire. Gana quien mejor acrobacias haga o quien mejor se o pase.

En todos los casos, es recomendable protegerse del sol con crema solar, mantenerse constantemente hidratado, evitar las horas centrales del día, en las que hace más calor y no hacer sobreesfuerzos que puedan ser perjudiciales para la salud ¡Nada mejor que acabar cualquier sesión con un buen chapuzón en la playa!

LAS PROVINCIAS te ofrece una sección de planes en la Comunitat en la que puedes encontrar actividades, rutas y consejos para divertirte cerca de Valencia.