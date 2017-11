Basada en la novela de Jonathan Ames, en 'En realidad, nunca estuviste aquí' Joe (Joaquin Phoenix) es un ex marine y ex agente del FBI, solitario. No se permite ni amigos ni amantes y se gana la vida rescatando jóvenes de las garras de los tratantes de blancas. Un día recibe la llamada de un político comunicándole que su hija ha sido secuestrada. Después de ese momento, el pacífico Joe, sin esperanzas en la vida, se tornará violento y, lleno de sed de venganza. Obtuvo en Cannes el premio a mejor guión y mejor interpretación masculina para Joaquin Phoenix.