'La velocidad del otoño' Viernes, 20 octubre 2017, 00:53

El Teatro Olympia de Valencia (C/ San Vicente, 44) acoge sólo hasta este domingo el montaje teatral 'La velocidad del otoño', interpretado por Lola Herrera y Juanjo Artero, y dirigida por la valenciana Magüi Mira. Herrera interpreta a Alejandra, una artista que ronda la barrera de los 80 y se tiene que enfrentar a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que le quedan de vida. Sus hijos quieren enviarla a una residencia y quedarse con sus bienes, hecho que ella no acepta. Por su lado, Juanjo Artero se mete en el papel de Cristóbal, el hijo más joven de la protagonista que después de 20 años de ausencia aparece en el piso en el que vive su madre para convertirse en un mediador in extremis de la familia.