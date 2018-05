Valencia es el quinto Beatle Casi todos los fines de semana se celebran actividades para recordar las canciones de los de Liverpool, pero este domingo «es el evento del año» ÁLVARO G. DEVÍS Viernes, 11 mayo 2018, 18:52

Que Valencia es territorio de musica se sabe, pero que es territorio Beatle, no tanto. En el 2000, la primera edición de la Convención Nacional de los Beatles se celebró en Catarroja, reuniendo a un millar de personas de todas partes de España alrededor de exposiciones, conciertos y el estreno de dos canciones exclusivas entonces. En 2003 se celebró en Valencia el BeatleFest, que llevo hasta la universidad piezas de coleccionista del universo del grupo de Liverpool.

Tal vez ese haya sido el germen de la situación actual, en la que muchos fines de semana al año, un grupo rinde tributo a la formación. Los 'beatlemaniáticos' son legión en la ciudad y se mueven sala por sala, grupo por grupo, para mantener encendida la llama de las canciones que enloquecieron a medio mundo en la década de los 60. Este domingo se celebra, en palabra de muchos entendidos de este particular mundo, «el evento del año»: Valencia with the Beatles, organizado por La Movida Valenciana. El colectivo, formado por músicos locales de los 80 (desde Los Inhumanos hasta Glamour pasando por Vídeo), impulsa una mañana llena de actividades entorno a las canciones del grupo y lo que inspira a otras artes. La actuación de The Blisters y Revival (los grupos tributo locales) está más que garantizada, pero a ellas se le suma un colectivo de escritores, los alumnos del Conservatorio de Danza y una exposición de carteles creados por los alumnos de Bellas Artes.

THE BLISTERS

Esta misma semana, el Teatro Olympia acogía otro espectáculo, 'The Beatles, el concierto', que anteriormente se presentó -con gran éxito- en el Palau de Les Arts. El show consistía en cuatro voces femeninas pilotaban versiones sinfónicas de la banda.

Pero el legado de los Beatles en Valencia no se queda en eso. Aunque no hay una muestra pública, Sergio Alcover (uno de los organizadores de la cita del domingo en La Rambleta) relata que «en las ferias de segunda mano la gente va como loca a por los vinilos originales». De hecho, en la ciudad llegó a existir un club de fans. Ahora, el legado de todo ese movimiento y la influencia del grupo en los músicos de la Comunitat es ahora toda una red de actividades que superan los conciertos nocturnos. «'València with The Beatles' es la respuesta a la demanda de unos padres que quieren bailar con sus hijos e hijas 'Love Me Do'.