La Valencia paranormal: una ruta por los «expedientes X» de la ciudad El portal de Tres Forques, 1, el día del último suceso, en 2015. / Jesús Montañana Un Hospital, una finca maldita, la ciudad aún conserva algunos escenarios de mitos macabros Á. G. D. Valencia Sábado, 19 mayo 2018, 19:42

Por si no hubiera suficiente con su propia Historia, Valencia ha sido también escenario de algunos de mitos macabros, de casos paranormales, ocultos por sus calles pero conocidos por los más curiosos.

En la era de las 'conspiranoias' y la cultura 'creepypasta' de Internet, esta subhistoria de la ciudad empieza a tejer una ruta que se extiende en el espacio y en la Historia. Aquí algunos ejemplos de la ruta por algunos «expedientes X».

1 Tres Forques, 1 La finca maldita

Desde la década de los 60, el edificio de Tres Forques, 1 ha sido en varias ocasiones noticias por el fallecimiento de sus vecinos. Pero ha sido en los últimos años cuando se ha alimentado el mito de ser una finca maldita: asesinatos, accidentes y sobredosis son algunos de los casos que alargan la sombra de la crónica negra de este rincón, algunos de ellos sin resolver o en circunstancias extrañas.

Javier Martínez relataba en LAS PROVINCIAS las diferentes muertes que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años. Entonces, se contaba el suceso que vivió la que sería su novena víctima. Un vecino decía entonces a las cámaras de este diario que «excepto los crímenes, es una finca en la que se vive muy bien» y que no se planteaban cambiar de vivienda.

Otro vecino contaba en otro reportaje: «El señor Benito, que era sargento de aviación, se estrelló entrando en Valencia hace ya unos cuantos años; luego está el crimen de Gracia Imperio y el Lombardi –un estafador del caso de la Nueva Esperanza, una inmobiliaria que cobró más de 100 millones de las antiguas pesetas por viviendas que nunca entregó y que también tuvo su domicilio en el número 1 de la calle Tres Forques–; y el del delincuente que ocupó el tercer piso y que se rompió las piernas huyendo de la policía... En fin, todo un desastre. Incluso yo he tenido mala suerte. Me separé, uno de mis hijos tuvo un accidente de moto y quedó mal. Sin ir más lejos... acabo de colgar al otro que me llama desde el hospital. No tiene treinta años y dice que le ha dado un ictus. Estamos gafados».

De hecho, algunas teorias apuntan a que el edificio se gafó desde su contrucción: su construcción acabó en 1957, el mismo año de la riada de Valencia que dejó decenas de muertos en toda la ciudad. Otros apuntan a que la 'maldición' empieza en 1968, cuando la vedette Gracia Imperio y su pareja mueren por intoxiación de gas sin que se pudiera determinar si había sido un accidente, un suicidio o un asesinato.

La fachada del Antiguo Hospital de la Cigueña. / J. Signes

2 Antiguo Hospital de la Cigueña El espíritu que pulula por Bienestar Social

El caso del Antiguo Hospital de la Cigueña ha despertado tanta inquietud que la propia Generalitat Valenciana encargó una investigación para ver qué sucudía en el centro, según contó Iker Jimenez en Cuarto Milenio, que también hizo trabajo de campo.

El mito se relaciona con un tema tan sensible como el robo de bebés en España. Cuenta la leyenda que una joven de familia pudiente dio a luz a un niño en el Hospital de la Cigueña y le comunicaron que había muerto. Más tarde, se enteraría de que la criatura no estaba fallecida y al conocer la trama montada, se suicidó.

Su supuesto espíritu -dicen- vaga por los pasillos de un edificio que dejó de ser hospital entonces. En los 90, hubo varios testimonios de empleados de Bienestar Social que describieron cómo oían el llanto de un bebé y la silueta de una mujer con un vestido rosa que buscaba a este.

El caso fue luego desmentido por uno de los guardias jurado que trabajaron en el edificio, aficionado a escribir novelas de terror, según relató la prensa entonces.

Sea como fuere, este edificio de la Alameda vale la pena con o sin historia, y llama la atención por el trabajo arquitectónico de su autor, Antonio Gómez Davó.

Plaza del Esparto. / M. Molines

3 La Casa del Duende El gran misterio de 1910 que sólo duró una semana

A príncipios del siglo XX, aquello que pasaba en Valencia se extendía por la prensa o el boca-oreja. Y esa es la posible causa del siguiente mito que sucedió entonces en el barrio del Carmen, a pocos metros de la plaza del Tossal.

El mito cuenta que la casa de la familia Colomero, situada en el número 7 de la plaza del Esparto, empezó a experimentar unos ruidos de origen desconocido. La Guardia Civil investigó el caso pensando que sería un problema de los muebles, que hacían ruido en verano (el suceso data de finales de junio), registró casas vecinas y lo cerró sin dar explicación alguna ni dando solución: durante varios días más, a las diez de la noche empezaban los ruidos puntuales.

El caso se extendió como la pólvora y sembró cierto pánico, sobre todo en el barrio, pero no duró mucho, a la semana pararon todos los ruidos, aunque el pueblo ya aseguraba que se trataba de un duende.

L'Almoïna. / I. Marsilla

4 La Plaza de la Virgen Turística ahora, sede inquisitorial entonces

Pero no solo de espíritus y duendes va a ir esta ruta negra por Valencia. En el terreno de la Historia, también encontramos hueco para la crónica negra.

La Plaza de la Virgen, que ahora es el centro neuráligico del turismo patrimonial de Valencia, también tuvo un pasado menos agradecido de recordar: fue escenario de varios procesos de la Iglesia Católica a supuestas brujas, curanderos, hechiceros y otros perseguidos por el Santo Oficio.

Entonces, estos procesos eran parte del ocio popular de la ciudad, así que se desarrollaban en plazas grandes por el actual barrio de La Seu. La sentencia les podía enviar a casa o de camino a la calle Caballeros, donde estaban los calabozos y los lugares donde torturaban a los señalados por la Inquisición.

Captura de pantalla de uno de los documentos desclasificados por Defensa y de dominio público. / LP

5 Aeropuerto de Manises Los Expediente X valencianos apuntan a Manises

En octubre de 2016 se desclasificaron cientos de documentos confidenciales de Defensa con investigaciones de casos OVNI en España. Valencia no quedó exenta de algunos testimonios y estos documentos que son de acceso público, incluye informes, testimonios y algunos incluso ilustración.

Algunos documentos, leídos en profundidad, son propios de un caso para los agentes Mulder y Scully. Uno de ellos lo contaba Álex Serrano en LAS PROVINICIAS: «El más importante es el ocurrido la noche del 11 de noviembre de 1979, cuando incluso varios trabajadores de tierra del aeropuerto de Manises vieron las luces que seguían a un avión que hacía la ruta Palma-Tenerife y que tuvo que aterrizar, con la tripulación asustada, cuando comprobaron que varias luces les seguían. Este caso propició un vuelo de reconocimiento, o «scramble», de los cazas de la base aérea de Albacete, que no encontraron las luces. Sin embargo, lo cierto es que el avión aterrizó y que la voz del piloto suena asustada cuando dice «me voy para Valencia», en la conversación con la torre de control, al constatar que esas extrañas luminarias flotan a su lado».