La DO Valencia logra varios sobresalientes Los bodegueros Pablo y Paco Calatayud, de Celler del Roure, y a la derecha el presidente de la DO Valencia, Cosme Gutiérrez. / LP Diversas publicaciones incluyen sus vinos entre los más valorados PEDRO G. MOCHOLÍ VALENCIA. Jueves, 11 enero 2018, 23:57

Al final en la vida lo que importa son los números y las correspondientes puntuaciones. Y hay que reconocer que las puntuaciones que han obtenido los vinos de la DO Valencia, en la última edición de la publicación ¡The Wine Advocate' han superado las expectativas generadas, obteniendo 27 de sus vinos las calificación de sobresaliente.

La publicación 'The Wine Advocate' fue fundada por el abogado estadounidense Robert Parker, y en los ambientes vitivinícolas, es una de las guías más prestigiosas.

El responsable de las puntuaciones de la publicación española, es el español Luis Gutiérrez. Luis ha puntuado con 93 puntos a Casa Bosca 2016 y Cambra Uno de las bodegas Rafael Cambra; Maduresa 2016 del Celler del Roure, Cuva Vella 1980 de Valsangiacomo. 1771 Los Frailes, de la bodega Los Frailes. A los vinos de Javi Revert Viticultor Micalet Blanco 2016 lo ha puntuado también con 93, mientras que a Simeta tinto lo ha puntuado con 93+. Los vinos de Pablo Calatayud y provenientes del Celler de Roure Safrá 2016, Les Alcusses 2014 y Parotet 2015 los ha puntuado con 92+. Mientras que a Forcalla de Antonia y Casa Labor de Rafa Cambra los ha puntuado con 92. También ha valorado con 92 puntos a Los Frailes Rubificado 2016 de las bodegas Los Frailes. Manteniendo la calificación de sobresaliente con 91 puntos encontramos Escribanos Cepas Viejas de las bodegas La Viña; Los Frailes Dolomitas 2016 y Los Frailes Caliza 2016 ambos vinos de bodegas Los Frailes. Cullerot blanco 2016 y el tinto Vermell 2016 del Celler de Roure. De Javi Revert Viticultores los vinos puntuados con 91 son Clausus tinto y Sensai Blanc. Y para finalizar con esta puntuación encontramos Sentada sobre la Bestia, y Mujer Caballo 2016 de Filoxera & Cia.

Para finalizar con la apreciable puntuación de sobresaliente encontramos los siguientes vinos con 90 puntos: Los Frailes Blanc de Trilogía 2016 de Bodegas Los Frailes; Los Pinos Garnacha de Bodegas Los Pinos; Lo Necesario tinto 2015 de Viticultores Lo Necesario; Soplo tinto 2014 de Bodegas Rafael Cambra, y Los Frailes After 2011 de Bodegas Los Frailes.

El presidente de la DO Valencia, Cosme Gutiérrez ha reconocido que «se trata de una magnífica noticia para esta denominación de origen y para nuestras bodegas, ya que estas valoraciones son consideradas a nivel mundial las más importantes del sector. Y consolidan además, el esfuerzo y la excelente trayectoria de nuestras bodegas en los últimos años».

Catas

Y no le falta la razón porqué la cohabitación existente entre los responsables de la DO y los bodegueros, es magnífica. La actividad de la DO a la hora de potenciar sus bodegas y sus vinos hace posible que sus vinos obtengas unas muy conseguidas puntuaciones y estén en los cuadros de honor de la mayoría de certámenes internacionales dedicados al mundo del vino.

En la última edición de los cursos de catas, la DO ha incluido nuevas temáticas para actualizar estos curos, y aquellos alumnos que lo realicen estén preparados para cualquier imprevisto.

El incipiente incremento de alumnos que ha sufrido, y el interés que está viviendo el mundo del vino año tras años, hace que la modernización haya sido una de las constante de estos cursos.

Es por ello que se han introducido nuevos cursos, los cuales comprenden conceptos muy diarios en la vida de los vinos; variedades de uva, tipos de vino, nuevas tendencias, uvas autóctonas. Así cómo las visitas correspondientes a las bodegas a conocer in situ las variedades que cultivan.

En este curso, los alumnos darán cursos sobre los vinos espumosos; los blancos atlánticos; vinos ecológicos y naturales. Los bio dinámicos que día a día ganan adeptos tanto entre los elaboradores, cómo entre los sumilleres y consumidores. Monastreles del mundo, y aquellas variedades singulares que se cultivan en las bodegas adscritas a la DO Valencia. Hay que reconocer que gracias a estos cursos de cata, los vinos de la DO han ganado en presencia, y están en lugares visibles en las tiendas y en las cartas de los restaurantes valencianos, españoles e internacionales.

Además de los cursos de catas, no faltaran aquellas catas de Iniciación y de Profundización. En los primeros se dan nociones básicas de iniciación, mientras que en las segundas discurren en el aspecto intensivo, abarcando conceptos de Metodología, Tipos de vino, Geografía vinícola, y por supuesto el Servicio y conservación de los vinos.

No podemos olvidar el prestigioso Máster que realiza la DO llamado Máster de Sumiller Especialista en Vinos Valencianos, sin lugar una de las actividades más prestigiosas que realiza la D.O. y que año tras año se refuerza con mayor fuerza entre los sumilleres valencianos, y cuyo mayor fin es la de posicionar, promocionar, y de dar a conocer la singularidad de nuestros vinos pertenecientes a esta Denominación de Origen Valencia.

Con la llegada del 2018, y aunque queden varios meses para que se celebren, la DO tiene dos importantes retos; la presencia en la próxima edición de La Mostra de Vins i Licors de la Comunitat Valenciana, y la celebración de La Noche del Vino Valenciano, que se ha convertido en uno de los eventos más esperados e importantes de los que se celebran en nuestra ciudad.