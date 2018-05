«Valencia conecta bien con nuestro humor» Jordi Milán, con gorra y gafas de sol, junto a parte del elenco de su compañía La Cubana, ayer en la presentación del espectáculo en Valencia. / Irene MARSILLA La Cubana estrena hoy 'Adiós Arturo' en el Teatro Olympia NIEVES MARCOS Viernes, 18 mayo 2018, 00:33

'Adiós Arturo' el último montaje de la compañía La Cubana, estrena hoy, viernes, espectáculo en el Teatro Olympia de Valencia, ciudad en la que se verá por primera vez. Su objetivo, poner en práctica ese dicho popular «reírse del mundo y de quien lo vela», como «una forma de reírse de uno mismo aunque sea de las cosas más serias», comentó a LAS PROVINCIAS el director de la compañía y autor del guión, Jordi Milán. 'Adiós Arturo' comienza con el fallecimiento a los 101 años de un famoso artista valenciano que ha amasado una importante fortuna y al que, precisamente, no le gustan los estereotipos de los lutos, la frases hechas y demás parafernalias utilizadas para expresar las condolencias.

- ¿Qué le ha llevado a optar por Valencia para el estreno del nuevo espectáculo, en vez de Barcelona como es habitual en la compañía?

- Nuestra relación con Valencia viene de muy lejos, antes incluso del rotundo éxito que tuvimos con el espectáculo de calle 'Cubana's Delikatessen en 1983 y después en 1984 en el Teatro Principal con 'Cómeme el coco'. Es una ciudad a la que nos une una relación de gran cariño. En Valencia el público conecta muy bien con nuestro humor.

- ¿Entonces no tiene nada que ver la situación política de Cataluña?

- No, para nada. A nosotros no nos gusta hablar de política porque lo que hacemos es teatro. A nivel particular cada uno tenemos nuestra opinión, pero La Cubana, como compañía, se dedica al espectáculo y no entra a valorar otras cuestiones .

- ¿Pero dónde cree que hay más teatro, en la política o en el escenario?

- Todos los políticos hacen teatro, es como si fuera nuestra competencia. Pero teniendo en cuenta eso, yo quiero que hagan buen teatro, que me engañen bien para que les vote; que me engañen bien engañado.

- Le he oído decir que La Cubana lleva 30 años encima de los escenarios con gran éxito porque tiene suerte.

- La suerte es una palabra que yo utilizo porque considero que, efectivamente, hemos tenido suerte, pero claro, también hemos trabajado mucho porque nos gusta lo que hacemos. La Cubana tiene mucho nombre, pero cada espectáculo es una aventura distinta y nos gusta esforzarnos al máximo y ser constantes tratando de crear paridas que entretengan al público.

- Vemos que en el espectáculo hay un loro real, Ernesto, y Arturo es su dueño. ¿Qué simboliza este loro?

- Este pájaro, que veréis que es al final el protagonista, alude a que nos repetimos más que un loro porque en este show, como en los anteriores, hacemos lo que siempre hemos hecho, el teatro de la vida. Ese teatro que pasa inadvertido y todos hacemos asistiendo a fiestas, bodas, bautizos, comuniones y entierros. De eso van nuestros espectáculos. La comedia contiene todos los ingredientes clásicos de La Cubana, que son comedia loca, participación del público y sorpresas.

- ¿El nombre de Arturo lo han elegido pensando en alguna persona concreta?

- No, no, para nada. Arturo Cirera es un nombre como otro cualquiera. Es un pintor, escritor, poeta y actor muy famoso internacionalmente nacido en Valencia cuyo padre ejercía de médico en la calle de La Paz. Su defunción y la parafernalia en la preparación de su funeral es lo que da lugar a todo el entramado. Habrá tres actores que alternarán el castellano y el valenciano por esa tradición de la compañía de empatizar con la ciudad en la que actuamos.

- ¿Y cuando trasladan el espectáculo a otra ciudad el personaje también ha nacido en ella?

- Sí, nos gusta que el público se identifique con el protagonista. La Cubana siempre se adapta a cada lugar donde se representa la obra.

- ¿Su anterior espectáculo 'Gente bien', no llegó a representarse en Valencia por algún motivo?

- Ni en Valencia ni en ninguna ciudad. No salió de Barcelona por problemas de montaje, por eso quisimos que el siguiente pudiera salir de gira, y aquí estamos.

En 'Adiós Arturo' interviene el elenco habitual de la compañía formado por Jaume Baucis, Xavi Tena, Toni Torres, Nuria Benet, Alex González, Babeth Ripoll, Montse Amat, Toni Sans, Edu Ferrés y Virginia Melgar. La comedia permanecerá en el Tetro Olympia de Valencia hasta el 17 de junio,para iniciar después gira por distintas ciudades españolas como Pamplona, Torrelavega, Vitoria y Bilbao. Luego está previsto que pasen por Logroño, Zaragoza, Elche, Murcia, Marbella, Cáceres, Huelva, Las Palmas, Alicante, La Coruña, Vigo, San Sebastián y Santiago de Compostela, entre otras ciudades, antes de pasar por Madrid. Barcelona, en este caso, será la última ciudad donde se representará, para si el éxito lo permite, volver a girar de nuevo.