Últimas funciones de 'Priscilla' en Valencia

El exitoso musical 'Priscilla, reina del desierto' se despedirá de Valencia este próximo domingo 3 de diciembre, después de que más de 15.000 espectadores hayan disfrutado de este singular espectáculo.

Con un vestuario galardonado con los premios Oscar y Tony, compuesto por más de 500 trajes increíbles, 200 pelucas, 150 pares de zapatos, y una puesta en escena que incluye 40 artistas sobre el escenario, 23 escenas diferentes, el espectacular autobús que da nombre al musical y la banda sonora compuesta por las canciones más bailadas de la historia, 'Priscilla' seguirá con su gira nacional e internacional.

Entre los temas musicales se encuentran éxitos de Madonna, Tina Turner, Supertramp, Cindy Lauoer, Gloria Gaynor, Village People o Donna Summer por lo que los personajes bailarán a ritmo de 'It's Raining Men', 'Hot Stuff', 'Shake your Groove Thing' o 'I will Survive', entre otros temas. El espectáculo de SOM Produce, empresa líder en la producción de grandes musicales internacionales como 'Cabaret', 'Billy, Elliot', 'West Side Story' y 'Grease', entre muchos otros, ofreció funciones del 1 al 12 de noviembre en Espai Rambleta y, debido al éxito, regresó el 23 de noviembre.

Según los productores, 'Priscilla «ya ha sido aplaudido en España por más de 700.000 espectadores», y con el regreso al Espai Rambleta de Valencia «se ha convertido en la tercera ciudad en cuanto al número de espectadores» tras Madrid y Barcelona.

